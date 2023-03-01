撤口罩令首日　到處都是笑臉？

▲ 仍有部分人繼續戴着口罩「自保」 （卓永興FB圖片）

口罩令維持959天，港人今起終可齊齊除下口罩，以真面目示人，不過街上仍有九成市民繼續以口罩遮容。

口罩令放寬之際，適逢香港國際珠寶展暨香港國際鑽石、寶石及珍珠展開幕，政務司副司長卓永興今日亦有出席，他說，場內不論中外人士，都是一張張笑臉。

不過，從卓永興在社交平台上發布的圖片可見，雖然除罩者不少，但仍有部分人繼續戴着口罩「自保」。

卓永興介紹，今次展覽，有本港、內地、日本、泰國、印度、意大利、波蘭、南非以至土耳其等36個地方的2500個商戶參展，「充分彰顯香港作為國際商貿展覽之都的重要角色。」而卓永興自己亦走訪了七、八個攤位和參展商傾談，形容對方對貿發局的安排讚不絕口，說明年一定會再來參展。

自由黨前立法會議員，他形容是人山人海，直言「好久未見過這種場面。」預料香港經濟今年應該不會太差。

▲ 鍾國斌無罩現身珠寶展。（鐘國斌FB圖片）

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