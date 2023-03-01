【撤口罩令】學童除口罩被當「異類」　4招助子女改變習慣適應復常

▲ 撤口罩令下，專家教家長如何幫小朋友去慢慢適應除口罩。

口罩令於今日（3月1日）起全面取消，有關安排適用於全港學校。取消口罩令來得突然，家長大多數持觀望態度，而本港的學校亦依教育局指引設過度期，讓家長自行選擇子女是否戴口罩。在撤口罩令的首日，有見大部分學童依然戴口罩上學，有孩子拒除口罩示人。然而，大家需要迎來復常日子，教育心理學家跟家長分享4招助子女過度除口罩的日子，慢慢建立習慣。

協康會教育心理學家黃俊傑接受TOPick訪問，提及雖然部分家長對於小朋友應否戴口罩有取態，但最緊要是給孩子時間、理解、選擇和尊重。

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1. 給予時間慢慢過度

疫情持續了3年多，教育心理學家黃俊傑指出，小朋友尤其幼稚園學童，在他們的成長中，所謂的「正常」是返學需佩戴口罩，加上取消口罩令前，孩子一直被灌輸的訊息是戴口罩防疫保護自己及他人。故此，現時取消口罩令，小朋友需要時間去過度。

家長可跟孩子講解除口罩時也要講求個人衛生，以往如打噴嚏會直接噴在口罩上，除下口罩後咳嗽和打噴嚏就要掩蓋口鼻，重新教孩子有關禮儀。此外，如孩子們除下口罩，可提醒他們跟人說話時可多望別人的嘴型，有助溝通。

2. 理解孩子心態

有小朋友害怕除口罩會生病，認為口罩是種保護。黃俊傑建議家長宜具體向小朋友解釋除口罩的原因，例如解釋本港很多市民已有打針，加上有一定人數曾確診，增加了群體免疫力，大家身上都有抗體，所以不用太擔心。

黃俊傑提及日本去年解除口罩令，有精神科專科醫生發現有中小學生出現「依賴口罩」（Mask Dependency）的狀況，抗拒除口罩示人。本港現時亦有類似狀況，有家長表示子女不想除口罩的原因不是考慮到健康，而是自我形象及社交，怕羞不習慣以全面示人，在「保護罩」下更自在，依賴了口罩。

3. 小朋友自行選擇

家長不要強勢去迫孩子除口罩，而是傾談溝通去了解，否則強勢下更有機會令子女更焦慮。另外，家長可留意子女，如是否外出玩樂、到餐廳食飯除口罩都感到自在，在特定情況下可除口罩，慢慢引導孩子「習慣的轉移」。如在未來數天至下星期返學，家長可徵求孩子的意向問︰「你今日戴唔戴口罩返學？」，讓他們自己選擇。

4. 尊重不要當異類

撤口罩令首日，很多學童都有戴口罩回校，得悉有孩子本來計劃不戴口罩，見受同學影響，在校改為戴口罩。黃俊傑指出這屬正常現象，小朋友、年青人都會面對「群體壓力」，家長可教曉小朋友有個人選擇權，可選擇在某情況下戴口罩，如人多擠迫的交通工具場所，不是一刀切的，同時要尊重他人的選擇，勿視少數現階段除口罩的同學當「異類」。

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記者︰顏紫燕