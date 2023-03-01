  • 21°C
香港時間 : 2023301日 (週三) 19:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山窮水盡】張致恒落泊三餐不繼　 雯雯爆兒子無錢搭車返學要請假

育兒經 19:11 2023/03/01

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

雯雯爆冇錢讓兒子坐車返學。

現年38歲的張致恒（Steven）2019年與粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，婚後兩人誕下三子，而且頻傳婚變，夫妻關係時好時壞，而雯雯也不至一次出Post表示離婚。日前雯雯指要靠自己自力更生，開設寵物食品網店養家，話口未完，她再度出post表示爆，兒子因為無錢搭車返學而又再一次請假，意味著因為冇錢而請假不是第一次，她表示已經到達底線及容忍極限。

雯雯經常一拖三去街。

雯雯在(1日)的IG限時動態出post指「底線。容忍。如果因為我身體不適，而送唔到小朋友返學，令到小朋友要請假，我會檢討。但如果因為冇錢畀小朋友搭車返學，而導致小朋友一次又一次要請假，我覺得呢種父母要好好想一想，你到底怎樣向小朋友解釋，為甚麼不能出門返學。」看來兩人已經到了山窮水盡的地步。

最新影片推介:

童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

之後雯雯再出post上載自己跟愛犬的照片，寫道「努力為3子3狗尋找出路，2023不能再跟一些沒進步的人在一起，這樣只會累搭累，係時候要係唔同嘅方向搵出路，救自己同個屋企，但需要嘅時間都唔短，希望你們6能夠等我。承諾，能夠正常返學。承諾，有三餐。」

冇錢坐車，只好請假。

當中「承諾有三餐」就是表示張致恒三餐都成問題。而網友留言支持她「佢呢種人永世唔會改，改都係得個講字，加油支持你」、「我也是一位媽媽，同你一樣都想搵條出路。我地一齊為小朋友同自己努力」、「加油，為母則強」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
11:37 2023/02/08
【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【單親媽媽】張致恒太太單方面計劃離婚　 雯雯開網店賣無添加狗糧賺錢養家
12:37 2023/02/27
【單親媽媽】張致恒太太單方面計劃離婚　 雯雯開網店賣無添加狗糧賺錢養家

你可能感興趣

【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
11:37 2023/02/08
【死性不改】張致恆被爆背妻出軌兼偷食　老婆雯雯：我已經有我嘅路行
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
16:54 2023/02/14
【死性不改】雯雯獲出價50萬包養一個月　被追問張致恒性能力以14字回覆
【單親媽媽】張致恒太太單方面計劃離婚　 雯雯開網店賣無添加狗糧賺錢養家
12:37 2023/02/27
【單親媽媽】張致恒太太單方面計劃離婚　 雯雯開網店賣無添加狗糧賺錢養家
家庭教育 爸媽心聲 網絡熱話 張致恒

最高瀏覽

【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
今日 10:25
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人
11:41 2023/02/28
【蔡天鳳碎屍案】Abby讀國際學校10歲識太子爺 18歲嫁渣男網民嘆：中途愛錯人