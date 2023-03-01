【山窮水盡】張致恒落泊三餐不繼　 雯雯爆兒子無錢搭車返學要請假

▲ 雯雯爆冇錢讓兒子坐車返學。

現年38歲的張致恒（Steven）2019年與粉絲區燕雯（雯雯）奉子成婚，婚後兩人誕下三子，而且頻傳婚變，夫妻關係時好時壞，而雯雯也不至一次出Post表示離婚。日前雯雯指要靠自己自力更生，開設寵物食品網店養家，話口未完，她再度出post表示爆，兒子因為無錢搭車返學而又再一次請假，意味著因為冇錢而請假不是第一次，她表示已經到達底線及容忍極限。

▲ 雯雯經常一拖三去街。

雯雯在(1日)的IG限時動態出post指「底線。容忍。如果因為我身體不適，而送唔到小朋友返學，令到小朋友要請假，我會檢討。但如果因為冇錢畀小朋友搭車返學，而導致小朋友一次又一次要請假，我覺得呢種父母要好好想一想，你到底怎樣向小朋友解釋，為甚麼不能出門返學。」看來兩人已經到了山窮水盡的地步。

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之後雯雯再出post上載自己跟愛犬的照片，寫道「努力為3子3狗尋找出路，2023不能再跟一些沒進步的人在一起，這樣只會累搭累，係時候要係唔同嘅方向搵出路，救自己同個屋企，但需要嘅時間都唔短，希望你們6能夠等我。承諾，能夠正常返學。承諾，有三餐。」

▲ 冇錢坐車，只好請假。

當中「承諾有三餐」就是表示張致恒三餐都成問題。而網友留言支持她「佢呢種人永世唔會改，改都係得個講字，加油支持你」、「我也是一位媽媽，同你一樣都想搵條出路。我地一齊為小朋友同自己努力」、「加油，為母則強」

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責任編輯︰王明芳