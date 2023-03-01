【撤口罩令】心理學家指面部表情讓學童學習溝通　可逐步減少戴罩時間助適應

▲ 全班戴口罩及以隔版分隔座位的畫面，料將成為歷史。(資料圖片)

本港今日（1日）解除口罩令，市民於室外及室內場合亦無需強制戴口罩，莘莘學子上學亦無需要戴口罩。衛生署認可名冊會員臨床心理學家鮑偉豪表示，隨著3年以來首次解除配戴口罩的規定，無論是大人抑或小童均需要適應。他指，面部表情對於學童學習溝通十分重要，建議如果並非有健康及環境因素，可以讓子女逐步於不同埸景減少配戴口罩的時間，以讓兒童適應。

鮑偉豪向TOPick表示，首日撤銷口罩令，街上仍有不少市民仍然配戴口罩，可見社會需要一定時間的過渡期。他表示，不同小童適應時間因人而異，不過小朋友適應時間普遍快，加上由於復課後於學校用膳，小朋友均可以除下口罩，相信要適應並不會十分困難。

鮑偉豪建議，家長可以向小朋友解釋現時已經無需強制配戴口罩，是否配戴口罩是個人選擇。不過亦要說明於特定時刻，例如學校有群組感染，則仍要配戴。他表示，面部表情對於學童學習溝通重要，如沒有健康及衛生原因，亦不妨給予兒童機會除下口罩。

至於如果子女並不適應新常態，鮑偉豪認為宜先了解清楚原因。他表示，可以逐步讓子女於不同埸景減少配戴口罩的時間，例如於室外可以除下口罩，人多擠迫的地方則維持戴口罩，以讓子女慢慢適應。

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記者：陳展棋