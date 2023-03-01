【御享午餐】華御結開展「御享午餐・結伴同行」計劃　邀全港小學參賽勝出者飛日本考察

▲ 華御結開展「御享午餐・結伴同行」計劃。

隨着全球氣候變化問題日趨嚴重，大眾和不同持分者對企業負起更多 ESG（環境、社會和管治）責任的期望和聲音不斷，當各企業爭相加入行列，要突圍而出又應如何真正實踐和推動可持續發展？而日本農業向來重視可持續糧食系統、優良稻米生產環境和過程，將國際成功的永續農業作參考案例，從下一代價值觀教育到社區支援入手，以積極行動守護社會和地球環境不是更能達致可持續發展之本意嗎？

百農社於2010年創立，致力推廣日本御結文化，以「創造百年後的『農』」為理念而誕生，將豐盛的飲食文化傳承至下一代，為世界農業發展作出貢獻。旗下日本米御結品牌華御結創立逾 10 年，一直備受香港人愛戴。「御結」寓意母親的愛與家庭溫暖：把炊煮好的

美味日本米飯加入喜愛的食材，用心地以雙手相握而成，兩手相連如人與人心相連，這就是「御結」的意義。有見及此，華御結與學界攜手，聯同三間協辦學校，包括聖公會奉基千禧小學、愛秩序灣官立小學與佛教林金殿紀念小學共同推行價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃，並於2023年2月25日正式啟動。計劃涵蓋多項具教育意義的活動，首先有校園創意思維工作坊，讓學生了解社會問題並進行思考，期望引起對永續農業的關注；另舉辦全港性的海報設計比賽，承諾透過香港小童群益會捐贈御結予基層兒童，同時傳遞關愛之心，以貫徹支援人們的生活的宗旨。最後，比賽獲勝同學更有機會參與海外遊學團，實地到日本農田考察，了解可持續的糧食系統及優良稻米的生產環境和過程等等，表達對農家貢獻的感謝之心。

價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃——目的

在過去數年新冠疫症肆虐下，基層家庭失業、開工不足等狀況令貧窮問題加劇，而生活在貧窮家庭中的兒童乃是最脆弱的群體。2020年香港貧窮情況報告指出，2020年全港共有1,023,700名18歲以下的兒童，貧窮兒童人口上升至274,900人。每四名兒童之中，便有一名生活在貧窮境況。香港雖然作為一個國際都會城市，但貧富懸殊情況嚴重，現今依然有不少貧困兒童營養不足，甚至捱餓。

希望透過本計劃讓學生、家長、社會大眾關注食物安全、了解可持續的糧食系統，以及優良稻米生產環境和過程等農業知識，以結合｢零飢餓｣目標，務求讓同學及企業對社會和地球環境作出積極行動。

啟動禮盛況

當日進行簡單而隆重的啟動禮儀式，嘉賓包括（由左至右）：佛教林金殿紀念小學 吳永雄校長、愛秩序灣官立小學 崔家祥校長、聖公會奉基千禧小學 莫培超校長、香港聯合國教科文組織協會副會長 梁美智女士、百農社國際有限公司董事 山田憲司先生、日本貿易振興機構（香港）所長 高島大浩先生、百農社國際有限公司顧客旅程總監 馬國怡先生及遊藝地圖課程總監 盧志妮女士

價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃於2023年2月25日假 聖公會奉基千禧小學舉行。當日榮幸邀請了香港聯合國教科文組織協會副會長梁美智女士作主禮嘉賓，亦有日本國駐香港總領事館、日本貿易振興機構(香港)、日本食品海外推廣中心 (JFOODO)、香港商界及社福界代表，聯同一眾嘉賓出席支持，加上不同性質的學校、逾20間小學校長、副校長、課程主任及老師參與。

籌辦學校的學生生動地分享自己的看法，表演精彩，讓場內嘉賓印象深刻。

啟動禮上，三間協辦學校的學生代表以計劃宗旨為主發表演說，學生各抒己見，自信地展現個人口才和為基層兒童及永續農業發展而訂立的方案。現場更集結超過200名學生和家長組成的應援團與主持互動，氣氛非常熱烈。

校園創意思維工作坊

校園創意思維工作坊：學生參加內容豐富的工作坊後，高興地展示送贈的禮物。

由2月中旬開始，計劃為夥伴學校提供實體校園工作坊，帶領學生了解可持續的糧食系統及香港糧食進口情況，配合計劃宗旨與目標思考和設計可行的解決方案，更希望可以培養學生的責任感、同理心、關愛與承擔精神等重要價值觀。工作坊直接接觸到10間學校的學生，總人數超過6,000人。

校園創意思維工作坊：讓學生思考糧食問題，並引起對永續農業的關注。

海報設計比賽

主辦單位同時舉辦「御享午餐 • 結伴同行」海報設計比賽，並誠邀全港小學生參與。比賽勝出的學生有機會免費參加由主辦單位舉辦的日本遊學團，實地到當地農田考察，了解農業工作者的工作實況、體驗種植稻米的過程及了解優質天然環境對糧食的重要性，從而學習對保護地球有責的訊息。

華御結以支援人們的生活為宗旨，藉著是次計劃向香港基層兒童捐贈御結。主辦單位承諾根據參與海報設計比賽的學生人數而捐出同等數量的御結予基層兒童，誠邀全港小學生踴躍參加，全力為社會出一分力，以表達永續農業發展的關注。作為是次計劃的受惠機構，香港小童群益會創立於1936年，屬本地歷史最悠久的兒童服務機構之一，本著「培育新一代．攜手創未來」的宗旨，一直關注兒童及青少年的身心均衡發展及推動營造有利兒童成長的社會環境，讓他們健康快樂成長。該會將會竭力配合主辦單位將每一個安心、安全的御結送到需要幫助的基層兒童手上。

海報設計比賽參加辦法

以學校為單位，登入以下網頁報名，每位參加者均會獲得華御結 $20現金券乙張，獲獎者更有機會參觀御結製作工廠及免費參加日本農田考察遊學團，詳情請瀏覽籌辦單位遊藝地圖網頁內相關資訊。

網址：http://www.thebubblecreation.com/

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責任編輯：羅嘉欣