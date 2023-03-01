米高B佐敦飾自導自演《洛奇系列：王者之後3》　利用IMAX展現每拳衝擊力

史泰龍（Sylvester Stallone）的《洛奇》（Rocky）堪稱熱血電影經典系列，由1976年上映的首集，到2006年《洛奇：拳王再臨》（Rocky Balboa）一共拍了6集，每集亦是代表史泰龍事業的高低起伏。

在第6集《洛奇：拳王再臨》更令史泰龍事業稍回勇，後來藉此建另一品牌《轟天猛將》（The Expendables）則是後話。

不過在《洛奇：拳王再臨》之後，Rocky故事未完，此角色在2015年《洛奇外傳：王者之後》（Creed）延續，不過影片另闢蹊徑，以Rocky逝世好友Apollo Creed（Carl Weathers飾）之子Adonis Creed（米高B佐敦飾）為主角，Rocky改為當配角。

▲ 《洛奇外傳：王者之後》

成功為父報仇

結果，影迷接受Adonis Creed接Rocky王者寶座，影片叫好叫座，在2018年推出《王者之後：重拳復仇》（Creed II）。

這集由Adonis Creed「為父報仇」決戰「蘇聯佬」Ivan Drago（龍格爾飾）之子Viktor Drago（Florian Munteanu飾），結果這場王者第二代大決戰，Adonis Creed為父報一戰之仇。

▲ 《王者之後：重拳復仇》

Creed獨當一面

由《洛奇外傳：王者之後》Adonis Creed擺脫自己私生子的陰霾、《王者之後：重拳復仇》報殺父之仇，Creed已成長成為真正拳王，到最新一集《洛奇系列：王者之後3》（Creed III），史泰龍飾演的Rocky不會再出現。

Creed正式獨當一面擔大旗，而在現實中，米高B佐敦（Michael B. Jordan）亦隨前輩史泰龍步伐，演而優則導。

▲ 米高B佐敦首次當導演。

老友重遇掀大戰

今次新片是米高B佐敦首次當導演，並也是該片的監製，他說：「我清楚自己知道想要怎樣的故事，以及Adonis一家人的發展去向。擔任導演這挑戰激勵了我，想看看自己是否有能力自導自演，在鏡頭前後呈現出我腦海裡構思已久的意念。」

這集Adonis Creed擂台對手，是少年時曾一同犯事的好兄弟Damian Anderson（Jonathan Majors飾）。

故事講Adonis稱霸拳壇，事業家庭兩得意；那邊廂兒時好友兼天才拳手Damian Anderson飽經多年牢獄之苦，終於刑滿出獄，並決意在擂台上奪回失去的一切。兩位老朋友重遇，卻旋即掀起拳壇大戰。

▲ Adonis Creed重遇少年時好兄弟Damian Anderson（左）。

拳壇王者成長秘密

事實整個《王者之後》三部曲Adonis Creed所要戰勝不只是擂台對手，還有就是自己的過去，比如首部曲面對自己是私生子的自悲與迷惘、第二部曲是喪父的傷痛與憤怒，而今次Adonis Creed眼前面對也不只是一場擂台激戰，亦是要面對無法逃避的過去。

米高B佐敦說：「這是集起源故事、續集和三部曲於一身，我們在之前兩集看過年輕時的Adonis，但我們從未有機會真正了解他為何時常出入少年輔導中心，我們不認識在遇到Mary-Anne（即Apollo Creed正室）之前的他，以及是甚麼塑造他成為我們現在所認識的Adonis。在他被收養並獲得財富、機會和成為拳壇傳奇之前，他究竟是個怎樣的人？我覺得這會給他帶來一種身份危機。」

▲ 《蟻俠3》演「征服者康」的Jonathan Majors演Damian Anderson。

首部「Filmed for IMAX」計劃體育電影

為提升情感與動作的層次，米高B佐敦與攝影指導克拉默摩根塔（Kramer Morgenthau）決定使用達到IMAX認證的數碼攝影機，並運用IMAX獨有的擴充寬高比拍攝，比標準比例多出至少26%的畫面。

因此，《洛奇系列：王者之後3》是首部列入「Filmed for IMAX」計劃的體育電影。

米高B佐敦和克拉默摩根塔擁抱IMAX技術，不但透過其巨銀幕、精確音效和獨特的影院設計為觀眾帶來身歷其境的感覺，更突破了電影製作的界限，使觀眾完全沉浸於故事之中，感受每一滴汗水和每一拳的衝擊力。

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