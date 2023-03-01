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【放寬防疫】國泰5月每周加22班日本航班　機上播MIRROR節目

社會 19:58 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

日本早前撤銷對本港的限航令，航空公司將加開日本航班。（資料來源）

日本早前撤銷對本港的「限航令」，容許增加往來日本的航班，對遊日市民來講是一大喜訊，希望增加機位供應，票價得以回落。國泰航空亦將在4月及5月，由現時3月每周72班前往日本航班，分別加至每周83班及94班，即每周將會多11班及22班，運力將會逐步提升。

事實上，早在日本撤銷相關限制前，國泰在上月中已預告3月削班安排，因此加班機亦只能在4月生效，之前被取消的航班亦難以補回。國泰航空亦在社交平台提醒旅客，因應日本加班機，其他航班或有影響，「加密班次後，其他航班會有所調整，大家要密切留意最新消息！」

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另外，不少旅客亦很重視機上娛樂，國泰航空表示，3月開始將將在機上娛樂系統，挑選播放多個MIRROR演出的綜藝娛樂節目、劇集、電影及音樂歌單，包括《季前賽》、《阿媽有咗第二個》、《膠戰SSP》、《全民造星》等，雲端上都有12子相伴。

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責任編輯：吳雋妍

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