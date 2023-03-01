【全面通關】首個內地旅遊業界考察團抵港　料訪港團最快5.1長假全面復甦

▲ 【入境旅遊】首個內地旅遊業界考察團抵港，料訪港團最快5.1長假全面復甦。（陳國峰攝）

香港全面通關後，訪港旅客人數正逐步上升，一行120人的內地旅遊業界考察團昨日（28日）抵港，展開一連五天的行程，今日（1日）參觀大館及西九文化區。有業界代表預計，五一黃金周內地訪港團數目可以回復至疫情前水平，現時深圳個別旅行社每日出團到港，較2月時一周約3團為多；內地人訪港模式亦有轉變，以小包團、大灣區居民周末出行為主。

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北京春秋旅行社有限公司出境部經理周磊表示，疫情後小包團和精品旅遊團較受歡迎，相信以家庭為單位的親子遊產品，會成為內地旅客日後來港的熱門模式。對於香港近年有多個新景點開幕及眾多新體驗，周磊認為感覺新鮮，可以加入到旅遊產品，相信香港作為中外文化藝術交流中心的定位，對內地年青人具吸引力。

他補充，香港作為中國首個開放國際旅客入境的城市，訪港商務團同樣受內地人歡迎，2月6日全面通關後，其旅行社已接待3至4團客出訪香港，即將會有一團前往越南、柬埔寨後訪港。

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深圳中國國際旅行社有限公司大灣區部負責人夏勇平說，中港全面通關以來，來港旅遊的搜尋量較疫下增加10倍，2月份幾乎每周有3至4團團來港，團團額滿，本月起更增至每日有團，上周末迪士尼首發團中90個深圳名額，在開放報名後兩天便爆滿，形容內地對香港非常有信心，兩地接待方面亦已磨合得很好。按現時樂觀的報團形勢，他預計內地團訪港數目最快五一黃金周可復常。



他指，暫已構思了4種種香港旅遊產品供內地客選擇，包括涵蓋香港所有精華景點的「普通跟團遊」；如要住高級酒店、到南丫島吃海鮮等，住宿和餐飲要求較高的「家庭式小包團」；周末休閒渡假，如到迪士尼或海洋公園等留宿一晚的「大灣區團」；以及「工商務考察團」。

近日有內地團一行30人，中午在街頭「立食」兩餸飯，被質疑是否「零團費」旅行團重現，夏勇平指，旗下旅行社沒有出現團友「立食」的情況，即使接待團餐的餐廳倒閉，旅行社亦會做好安排。

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記者：陳麗娜