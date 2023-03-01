特首高官齊齊露真容見人　前財爺曾俊華除罩出門因一事又戴上

▲ 李家超今日見港區政協時沒有戴口罩。（政府新聞處圖片）

「口罩令」完成歷史任務退場，不少市民尚在猶疑「戴，定唔戴」之際，港府高官今日已齊齊帶頭「除罩」示人。

其中，特首李家超周一見約30位港區人大時，人人口罩遮面，但今日與政務司司長陳國基、以及百多位港區政協會面時，大家都卸下「保護罩」，露出真容。

▲ 北部都會區諮詢委員會今日首次會議僅數人戴口罩。（政府新聞處圖片）

至於財爺陳茂波，由其擔任主席的北部都會區諮詢委員會，今日舉行首次會議，會上陳茂波和財政司副司長黃偉綸都沒有戴口罩，與會者亦大多「無罩」開會，僅數位「保守派」繼續戴。

▲ 卓永興出席香港國際珠寶展開幕禮。（卓永興Facebook圖片）

平時多現身街頭巡視衞生的政務司副司長卓永興，今日同樣在無罩之下，到人頭湧湧的香港國際珠寶展一遊，直言到處見到的，都是一張張笑臉。

▲ 曾俊華見到多市民戴口罩，自己亦再戴上。（曾俊華Facebook圖片）

有人選擇除，有人選擇戴，但前財爺曾俊華今日就除了又戴，事關他坐上屋苑的穿梭小巴時，車上24人，「22人未除罩，基於尊重集體意志，我乖乖從背包中拿出口罩，再次no鬚。」之後再轉巴士，亦見到9成乘客都是「穩陣派」。

他說，從這個角度看，香港人「有規有矩」，行事謹慎，又話「最重要係有得揀同互相尊重。」他估計，撤口罩令初期，不少人要慢慢適應不用戴口罩的日子，但過多一兩個星期，大家就會開始放心，以真面目見人。

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