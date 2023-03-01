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【全面通關】旅發局下月接待英澳等業界團　機管局下月向內地客送機票

社會 21:53 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

台灣旅遊界代表早前來港考察，到訪鹽田梓體驗綠色旅遊。（旅發局相片）

港府早前啟動全球推廣「你好，香港」（Hello Hong Kong），旅發局隨即在海外及內地各客源市場展開宣傳香港旅遊活動。旅發局總幹事程鼎一表示，至今已安排約700位來自東南亞、內地及長途地區的業界來港考察，推動本港旅遊全面復甦。為配合吸客計劃，機管局送出約70萬張機票亦已展開，除了50萬張預留給海外旅客，亦有8萬張預留給大灣區旅客。

去年12月本港陸續放寬海外抵港檢疫措施，旅發局亦開始接待海外業界來港考察最新旅遊景點，包括東南亞及日本業界，而2月及3月就主力催谷內地市場，3至4月就招待英國、澳洲及印度業界來港。程鼎一指，相信業界在體驗過後，會推出更多新穎的旅遊產品，吸引旅客盡快重臨。

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為配合推廣，機管局透過4間航空公司向旅客送出的免費機票昨日起推出，國泰航空近日在泰國、新加坡及菲律賓率先舉行送機票活動，送出8萬張機票。下一批預留給內地客的機票將在下月送出。

另外，行政長官李家超明早（2日）率團到澳門，是全面通關後首次到澳門的訪問，將與澳門行政長官賀一誠會面，同行成員包括政務司副司長卓永興、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、運輸及物流局局長林世雄和行政長官辦公室主任葉文娟，明午結束行程返港。

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責任編輯：吳雋妍

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