【蔡天鳳碎屍案】大埔龍尾凶屋仍圍封　專家拆解鄺球住豪宅買居屋暪報招數

▲ 凶屋現場今日仍未解封。（黃傑偉攝）

蔡天鳳碎屍案震驚全城，TOPick記者今早（2日）再到大埔龍尾村凶屋視察，警員仍圍封單位，有軍裝警員在場巡視，但未見重案警員出入搜證。

而案中懷疑主謀的前家翁更被發現，疑在持有7,000萬元豪宅的情況下，仍能夠以綠表申請者身份購入居屋單位。

房委會委員招國偉在社交媒體分析事件，指出在現行制度下，房委會確是容許前家翁的極端個案，購入資助房屋。

他分析事件出現2大政策豁免，或讓人有暪報超豪資產的空間：

1. 綠表申請者在填報居屋申請時，是毋需申報資產及入息；

2. 公屋富戶政策亦對家有長者戶有所豁免。

招國偉認為事件屬於極端個別例子，但公共和資助房屋均屬珍貴資源，應該留給真正有需要的市民，有關制度有檢討空間。

最新影片推介

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚