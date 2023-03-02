【口罩令】Good Mask轉戰地產凍肉旅遊業　CEO：希望Good字品牌包攬衣食住行

▲ Good mask行政總裁李秉峰正推展集團業務。（曾耀輝攝）

本港昨起取消口罩令，全港口罩舖生意隨即急跌，口罩生產商Good Mask行政總裁李秉峰坦言，口罩行業已完成歷史任務。李秉峰昨日視察分店銷情後指，不少市民仍有戴口罩，相信還有一定需求，「可能港九新界各留一間『實體店』，做到大家不戴口罩為止。」

生意由火熱到冷清，李秉峰透露未來會轉戰地產代理、旅行社、冷藏食品和便利店等行業，均以「Good字頭」命名，亦會優先聘請過去幫助過Good Mask的員工。

疫情初期本港曾陷入口罩荒，原本經營藥房的Good Mask行政總裁李秉峰豪擲千萬做香港口罩工業開荒牛，巔峰時期日產口罩千萬，旗下員工近千。然而，疫情迎來尾聲，Good Mask分店正逐步減少，每日口罩產量亦只餘10萬個。

李秉峰昨日視察分店銷情後指，「留意到不少市民仍有戴口罩，相信還有一定需求，我們不會『執晒』所有實體店，可能港九新界各留一間，做到大家不戴口罩為止。」然而現實是生意已不比疫情時好，未來如果「計唔掂數」，不排除要裁員。

口罩生意已不如過去風光，員工亦逐漸離職，Good mask全盛時期有近千名員工，但隨着疫情緩和，現時已漸減至百餘名員工，李秉峰稱肩負千個家庭的飯碗壓力很大，但過去3年已盡力做到最好，現時員工和生意流失亦能以平常心面對。

李秉峰坦言，由生意愈做愈大，到現時面臨裁員，不免感到有壓力，但亦只能以平常心面對，「在這場疫情中，我不認為自己有多偉大，我亦只是一名同行者，口罩荒快測荒時幫到少許忙、失業率高企時造了一個避風港、投資的金錢能回本；即使現時生意減少，我亦算完成了使命，可以用平常心面對。」

對於曾在Good Mask工作的員工，他坦言對部分員工能回歸「老本行」感到安慰，亦感激過去3年受到的幫助，「我知大家都為抗疫出過力，我不能代表香港，但我希望代表公司向每位同事講一聲多謝。」

現時Good Mask的新產業未上軌道，但李秉峰表示，如新公司有適合的職位，可優先聘請過去幫助過Good Mask的員工。

口罩行業已基本完成歷史任務，李秉峰坦言公司正部署轉型，例如已開辦凍肉舖Good Meal、便利店Good Easy、未來更會開辦樓盤配對平台和旅行社等，並會以Good字開頭。多邊發展令公司資源分散，但李秉峰不在乎輸贏，「行行有龍頭，根本無可能爭贏，我只希望『Good』字頭能開多點，衣食住行都有得揀，做一個『親民合理』的香港品牌。」

李秉峰解釋，轉型後好像「咩都做啲」，但核心思想是圍繞港人衣食住行營商，「其實疫情前已有個夢想，想打造一個『萬事屋』香港企業，市民見到Good字就知信得過。」他透露，今月推出的樓盤配對平台會類似「放盤網」，「過去跨區搬屋要周圍揀，聯絡過的地產代理多到我都不認得，我們的平台會安排『中介代理』，根據你的揀樓要求，代你聯絡不同代理，收集好資訊後再向你滙報。」

至於旅行社，李秉峰坦言與坊間旅行社無大分別，「我預了這個項目不會發圍，但既然香港人有旅行需求，我都想做埋。」他續指，轉戰各個行業，本就不抱住賺大錢的目標，「行行都有龍頭，我無可能贏，例如我的地產平台注定無法與四大行競爭，但我的目標不是贏，我只希望『Good』字頭的企業可以做勻衣食住行，建立一個『親民合理』的香港品牌。」

李秉峰強調親民合理很重要，他舉例指，疫情初期口罩和快測套裝炒至數百元一份，「有好多家庭每日都要快測，問心數百元一份合理嗎？所以Good Mask當時盡量賣到30元，日後亦會秉持『合理』兩字提供服務和產品。」

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記者：陳梓蔚