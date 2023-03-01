【初選案】美政客籲制裁檢控人員　港府譴責指或構成刑事藐視法庭

▲ 特區政府強烈反對美國政客作出純為政治目的之言論。（資料圖片）

外交部駐港公署和港府今日先後發聲明，譴責美國「國會及行政當局中國委員會」，形容是「霸凌行徑」，港府又譴責美國政客企圖向律政司檢控人員施加「制裁」。

外交部駐港公署發聲明，敦促有關政客立即停止干預特區正常司法。形容有關反中亂港分子借初選，捏造虛假民意，企圖奪取立法會控制權，進而迫使特區政府停擺，脅逼中央政府和特區政府。有關行為絕非民意調查，而是對香港特區憲制秩序的嚴重挑戰，是對香港選舉制度的嚴重破壞，涉嫌違反《港區國安法》。

港府發言人表示，特區政府強烈反對美國政客作出純為政治目的之言論。又指發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，更可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

美國「國會及行政當局中國委員會」主席，於上月28日發聲明，指民主派47人初選案的被捕人士，大部分遭任意拘押，認為是侵犯了正當程序權利，形容「初選」是在立法會選舉前組織了一次民意調查，促港府撤銷指控。又呼籲制裁相關檢控人員及官員。

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責任編輯：趙居逸