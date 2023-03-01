【復常之路】楊何蓓茵：參考科學數據及專家意見後　通盤考慮疫苗接種是否恆常化

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公務員事務局局長楊何蓓茵今(1日)於社交平台表示，市民對新冠病毒的抗體會隨時間減少，最好的防護方法仍是定期接種既安全又有效的新冠疫苗，以增強自身保護力。他指，會參考科學數據、世界衞生組織的建議，以及專家委員會的意見，通盤考慮後決定未來是否要把新冠疫苗接種恆常化。

楊何蓓茵表示，經歷900多天，本港的口罩令解除，無論於室內、室外均毋需佩戴口罩。今日我於政府總部的辦公室樓層走一趟，碰到於疫情期間加入我們大家庭的部分同事，大家都以「真面目」互相問好，有說有笑。

楊何蓓茵指，理解取消口罩令後，市民或許需要一個適應期，也有市民因自身的不同考慮，決定戴上或摘下口罩。她表示，現時是否戴口罩屬於個人選擇，最重要是大家互相尊重，繼續注意個人衞生。但願疫情不再重臨香港，努力追回三年疫情失去的時間，全力拼經濟，開拓新機遇，建設更美好的香港。

楊何蓓茵提到，在兩年來，逾691萬人合共接種超過2070萬劑新冠疫苗，這個本港疫苗史上的紀錄，當中有許多工作人員的努力，也有廣大市民的配合。不過，本港踏上全面復常之路，不代表可以將過去三年的抗疫成果拋諸腦後。要總結經驗，堅持推進有效的防疫措施，尤其定期接種預防疫苗。

她指，港大醫學院藥理及藥劑學系團隊昨天指出，從最近進行的大數據分析中，發現60歲以上長者接種3針新冠疫苗後預防入院、重症及死亡的保護力達八成以上。由於於抗體會隨時間減少，最好的防護方法仍是定期接種既安全又有效的新冠疫苗，以增強自身保護力。至於未來是否要把新冠疫苗接種恆常化，就會參考科學數據、世界衞生組織的建議，以及專家委員會的意見，通盤考慮後作出決定。

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責任編輯：陳展棋