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熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
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【五月天】演唱會炒價貴到「離開地球表面」　18歲女網購2張票被騙12.7萬元

社會 23:53 2023/03/01

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

網上又有騙徒利用五月天演唱會門票作招徠，成為網購陷阱。（五月天facebook圖片）

網購騙案層出不窮，越是渴市，越容易成為騙徒目標，其中演唱會門票亦是高危產品。警方表示，台灣天團「五月天」相隔3年，疫情後將在4月再度來港舉行演唱會，網上炒賣門票情況激烈，更有人以10倍炒價放售原價1,380元的門票，套用五月天的名曲來形容，簡直貴到「離開地球表面」。

警方表示，在開售短短一周內，已接到21宗演唱會門票的的網購騙案，損失總值40萬元。其中日前一名18歲女子，誤信騙徒在小紅書「放售」2張五月天演唱會門票，被騙合共轉賬約12.7萬元至對方銀行戶口，最後賣家失聯。

    點擊圖片放大

市民在網購前，要小心核實來源。警方指，不排除騙徒假冒同名專頁或帳號，所以應該從官方渠道購買門票，或搜尋賣方電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料以了解其背景，並留意負評。

付款前，亦可在守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」輸入賣方店名、網址、電話、收款賬號，即時評估風險。網購門票前，即上 https://cyberdefender.hk 查核 。

截至今日（1日），按照警方最新的購騙案高危貨品排行榜，演唱會及主題公園門票居榜首，其次是手袋及傢俬/家庭用品。

高危貨品排行榜 (1/3更新)

  • 演唱會/主題公園門票
  • 手袋
  • 傢俬/家庭用品
  • 遊戲機/配件/帳號
  • 化妝護膚產品
  • 保健食品
  • 電腦產品
  • 智能電話
  • 外幣兌換/充值服務
  • 海鮮

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責任編輯：吳雋妍

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