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【莊鍶敏父親離世】莊鍶敏莊思明拿督父親莊寶離世　享年83歲

娛樂 09:33 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

莊鍶敏、莊思明拿督父親莊寶前日離世，享年83歲。

藝人姊妹莊鍶敏（前名莊思敏）、莊思明及莊思華的拿督父親莊寶前日（2月28日）離世，享年83歲。莊家晚上發出訃聞，內容如下：

先父拿督莊寶於2023年2月28日在港怡醫院仙逝。享耆壽83歲，遺體移送世界殯儀館治喪。

莊父的喪禮已定於下周四（3月9日）在世界殯儀館設靈，而翌日早上10時半舉行大殮儀式，然後出殯。

莊寶早前來港探望女兒，有指在港期間身體不適入院，未來女婿、莊思明男友楊明每天帶備湯水到醫院探望莊父，悉心照料。

【如影隨形】楊明醫院探未來外父貼心照顧　與莊思明經歷高低早已融入家中

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婚期再押後

莊思明與楊明拍拖超過6年，感情穩定，早前楊明因醉駕被判入獄18天，莊思明一直對男友義無反顧，陪伴在側，更曾誓言非君不嫁。

外界一直以為楊明於出獄後會跟莊思明結婚，可是思明爸爸一月來港後因身體不適而秘密入院，令家人十分擔心其病情，思明和楊明亦無閒處理婚事，如今思明丁父憂，相信婚期還要再押後。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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