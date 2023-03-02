【平民丈夫】真子公主夫婿考3次終升做律師　小室圭年薪百萬仍呻移美生活苦？

▲ 日本真子公主的平民丈夫小室圭終升做律師。

31歲的日本真子公主於2021年10月，與大學同學小室圭結婚，婚後跟隨平民丈夫到美國生活。小室圭的前途成為日本民眾及傳媒的焦點，他在美國任職法律助理，考了3次才於去年獲得律師牌。近日小室圭任職的律師事務所網頁，終將其職銜由法律助理更新為律師，預料他的人工三級跳，年薪過百萬元。

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透露紐約物價高生活苦

綜合日本傳媒報道，小室圭的恩師奧野善彥日前收到他的來電，親口告知好消息，小室圭指自己目前已在美國正式開展律師工作，並表達對恩師的謝意。小室圭在電話中透露，雖然紐約物價高昂，生活很辛苦，但為了與真子公主過幸福生活，他一定會好好努力，他亦提及真子公主對他能以律師身分工作感到欣慰。

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據紐約州法院網頁資料，小室圭於2月27日註冊成為律師。翻查小室圭目前任職的律師事務所Loewenstein Sandler網頁，小室圭的職銜已改為律師（Associate），而上月他仍被列為法律助理（Law Clerk）。有指他的薪水三級跳，由年薪600萬日圓（約35萬港元），大幅增加至2000萬日圓（約115萬港元）。

在美日僑爆無錢去度蜜月

日本國民關注真子公子婚後的生活，一度擔心小室圭的工作未如理想。早前有在美國生活的日僑指，真子公子與小室圭無法適應紐約生活，又認為當時小室圭仍任法律助理，以他的年薪在通貨膨脹導致物價高的紐約生活已經夠辛苦了，更莫說有錢與真子公子去度蜜月。

日僑稱在他們的圈子「提小室圭的名字是忌諱」，傳媒不時流傳真子公主夫婦在紐約逛街或散步的照片，當中幾乎沒有他們和第三者的合照，暗指他們沒有日裔朋友。

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責任編輯︰王明芳