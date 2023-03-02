【撤口罩令】女神搭港鐵露真面目　港男驚見崩潰吐4字

▲ 有港男期待已久見女神唔戴罩嘅真面目，豈料真身不似預期，令他相當崩潰。

3月1日撤口罩令，香港人終於可以唔戴口罩以真面目示人！有港男在網上發文，表示期待已久見女神真身，昨天坐港鐵東鐵線時，終於可以如願以償一睹女神的真身，不過仰慕以久的女神，真面目卻令他不似預期，崩潰地拋下4字，慨嘆「幻想破滅」，網民卻笑指，「個夢早啲醒係好事，可以做返啲正經嘢。」。

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香港人帶了2年多的口罩，昨天(3月1日)口罩令終於取消了，有市民選擇繼續戴罩，也有不少市民撤罩以真面目示人！有港男在Facebook的群組「沙田之友」發帖，指昨天坐港鐵東鐵線上班時，終於可以見到女神的真身，

頭先坐東鐵線返工 朝朝見嘅女神無戴口罩 期待已久終見真身 四字形容：幻想破滅

貼文一出，即引起網民熱議，有網民引用陳百強的經典歌曲《幾分鐘的約會》，「地下鐵碰著她，好比心中女神進入夢」，但樓主卻指要聽埋下句先，「地下鐵再遇她 沉默對望車廂中……」，也有感同身受的網民指，「我女神仲戴緊 好期待」、「啲靚女變曬 … 幻想破滅」，另有網民指戴口罩與唔戴口罩反差甚大，不過有網民指樓主個夢早啲醒係好事，可以做返啲正經事。

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責任編輯︰王明芳