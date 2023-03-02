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【網絡熱話】想穿瑜伽褲上體育課　女生怕被說閑話問意見：會很奇怪嗎？

保健美顏 11:02 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

想穿瑜伽褲上體育課，一女生怕被説閑話便發文問意見：會很奇怪嗎？

近年瑜伽褲在年輕女士當中越來越流行，不少女生都喜歡直接穿瑜伽褲外出，但有時亦會引來爭議。一名女生近日在網上發文問，想穿瑜伽褲去學校上體育課會不會很奇怪。雖然她問過身邊朋友都説沒什麽關係，但是女生怕他們是在講客套話故發文詢問網友的意見。不少人認為，穿什麽是個人自由，但也有人認為女生不應該穿瑜伽褲上體育課。

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該女生在Dcard討論區以「穿瑜伽褲去上體育課」為題發文詢問，「請問各位姐妹穿瑜伽褲去學校上體育課會很奇怪嗎？」雖然樓主問過身邊的朋友都表示，「沒差啊你就穿」，但樓主擔心他們只是在講客套話，所以才發文詢問其他網民的意見。

樓主解釋，因為平時的穿著不太喜歡運動休閒類，也鮮少這一類的衣服，便「不會想花錢去買」，但本身有在上普拉提斯課所以有很多瑜伽褲，惟害怕穿瑜伽褲會被同學討厭。

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帖文發布後惹來大量網民的熱議，大部分人表示支持樓主想穿就穿，穿什麽本來就是個人的自由，如果介意別人的眼光可以穿能蓋住屁股的衣服；也有網民認為不應該穿瑜伽褲上體育課，「濕答答的形狀會很明顯」；更有人說如果樓主不怕被說閑話可以穿，而樓主亦坦言自己從中學開始就經常被誤會「很騷」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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