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【MIRROR成員】Anson Kong宣布暫擱置音樂計劃　AK：拍攝工作好似更適合

娛樂 12:18 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

MIRROR副隊長AK：「音樂計劃應該會暫時擱置」。

在人氣男團MIRROR中，不少成員也有緊密地推出個人單曲，包括副隊長江𤒹生（Anson Kong），AK自去年5月推出過《信之卷》後，先後與王智德（Alton）、楊樂文（Lokman）、林愷鈴有合唱歌，自不然令一眾生粉大為期待AK在2023年的音樂作品。

日前，AK在Telegram群組中「上水」，表明暫時擱置音樂計劃，更笑言：「應該好過唱歌。」

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AK暫停出Solo歌

AK在Telegram群組中向生粉交代未來的音樂動向：「音樂計劃應該會暫時擱置，先做好拍攝工作。唔solo出歌，暫時會專注在拍攝上，希望有作品大家會多多支持。」

相當「玩得」的他更笑言：「應該好過唱歌，而且感覺拍攝工作好似更適合。」同時附上笑出眼淚的表情符號 。

AK也被生粉追問何時更新個人YouTube頻道，他回應指：「個人頻道都應該擱置先。」

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兩劇在身

AK指自己暫時會專注在拍攝上，而他的確有兩劇在身，包括：《打天下2》、《冰上花火》，他過往曾在IG限時動態中提到：「通頂後直練4個鐘冰，對腳巧有feel」。

《冰上火花》由陳卓賢(Ian)、AK、Lokman、黃奕晨、林愷鈴等主演，AK曾在ViuTV節目禮中稱自己不懂得溜冰與冰上曲棍球，相信也下了不少苦功。

至於《打天下2》方面，差不多是上一輯的原班人馬上陣，AK更要與好兄弟Tiger對打，並自認自己下盤比較弱。

另外，AK也曾登上大銀幕，擔正《忽然心動》並與吳千語演一對，另一套名為《七月返歸》的則有待上映。

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5月拉闊音樂會

暫時擱置音樂計劃的AK，將於今年5月與Ian、陳蕾於亞博舉行「拉闊音樂會」，予樂迷相當大的新鮮感。

陳蕾早前現身活動時承認與AK、Ian參與拉闊，她表示有留意Ian、AK的歌曲，又讚AK的曲風有日本動漫風格，是很符合她的口味。

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叱咤「黑面」成熱話

AK是《全民造星I》最後十強之一，於比賽完結後被安排組成MIRROR出道，並在2020年起推出個人單曲，首支個人單曲是《特登》。

在《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中，與AL同年推出個人單曲的隊友柳應廷（Jer）、盧瀚霆（Anson Lo）分奪新力軍金獎、銅獎，未有奪獎的AK疑似眼泛淚光、黑面。

AK在頒獎禮上疑似黑面。（影片截圖）

AK後來在IG發文承認感到失望，並指：「恭喜另外兩位新人獎得主，噚日跌入自己失望漩渦，未有好好恭喜兩位。上一年大家都辛苦了 終於完成我們第一年新人階段，嚟緊準備將棒交俾下一位繼續努力。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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