【蔡天鳳碎屍案】網民重溫Abby生前點滴　蔡天鳳素顏容貌曝光獲讚天生麗質

▲ 譚仔太子爺Chris的28歲太太蔡天鳳（Abby）素顏容貌曝光。

連鎖食店譚仔太子爺Chris的28歲太太蔡天鳳（Abby）近日慘被殺害後碎屍，碎屍案震驚全港，成為全城熱話。

不少網民於Abby的社交平台重溫其生前點滴，並大讚她美如天使般，即使素顏亦清麗脫俗，對Abby的離世大感婉惜和痛心。

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」 網民：細思極恐

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Abby素顏曝光

蹤然Abby已不在人世，不過其社交平台的粉絲數目有增無減，很多網民不但關注案件發展，亦不斷重溫Abby生前的生活。

就連Abby的媽媽五姐的追蹤人數也急增，五姐曾於社交平台分享Abby的生活點滴，其中一次是愛女以素顏狀態示人，並待化妝師好友為她打扮。

網民大讚素顏的Abby，「清麗脫俗！如仙女一樣美！」、「天妒紅顏！」、「妝前狀態已很美。」、「人美心善！」、「天生麗質。」

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安慰Abby親友

網民除了於Abby的社交帳號上留言願她安息外，也到Abby的媽媽五姐的社交帳號安慰她，希望五姐不要太傷心。

隱藏帖文被公開

此外，有一直關注Abby的網民表示部分曾被隱藏的帖文在Abby遇害後離奇地再被公開，隨即引來網民熱議。

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