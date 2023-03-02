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【十大神科】最新大學畢業10大最賺錢學科排名 法律系醫科不入榜呢科賺錢最少

親子 12:18 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

2023年美國10大賺錢學科排行榜出爐，榜尾僅得榜首一半人工。

很多人都認為大學神科是法律、醫學，高薪糧準、穩定性強。而每年本地誕生的狀元大都表示想做醫生、律師，但根據美國2023年的數據列出，各個學科在畢業後的收入排名中醫科、律師均沒有上榜，而畢業後收入最低科目是分別是神學和宗教，僅得榜首一半人工。

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童學園
【童學園】「英華飯堂」自家製新鮮午餐　學生讚好食過住家飯滿載人情味

外媒引述紐約聯邦儲備銀行數據發現，最「有錢途」是修讀化學工程的學生，他們在大學畢業5年後年薪中位數最高，達75,00美元（約58.8萬港元），而同一報道指，35至45歲的人中，畢業於以上學科的人仍是擁較高工資的一群，修讀化學工程的畢業生年薪中位數達120,000美元。

計算機工程為74,00美元（約58萬港元）、修讀此科畢業的35至45歲人群中年薪中位數達114,000美元。第三是計算機科學，為73,00美元（約57萬港元）；電氣工程、工業工程、機械工程並列第五，均為70,00美元（約54.9萬港元）。由此可見，STEM科系最為「賺錢」，分析更預計2031年， STEM職位的增長速會是非STEM職位的兩倍。 

美國十大賺錢「神科」:
1.化學工程
2.計算機工程
3.計算機科學
4.航天工程
5.電氣工程
6.工業工程
7.機械工業
8.雜項工程
9.商業分析
10.土木工程

數據亦顯示，文科或教育學系的大學畢業生，在職業生涯中賺錢較少，數據中顯示主修社會服務的畢業生在大學畢業五年後的平均工資為37,00美元(約29萬港元），其次是家庭和消費者科學、心理學、休閒與款待、表演藝術、休閒和酒店專業，比所有專業的平均工資4,500美元低6,500美元。

在香港頗受歡迎的教育學系，但美國情況並不一樣，在35-45歲畢業生薪資統計當中，幼兒教育收入最低，其次是初等教育、通識教育。至於榜尾分別為神學和宗教，平均工資為36,00美元(8萬港元)，成為畢業5年後收入最低的科目。

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責任編輯︰王明芳

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