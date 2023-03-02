【廉政狙擊】胡定欣演少女零違和　方力申想向視后偷師學演技

▲ 《廉政狙擊》

TVB劇《廉政狙擊》在昨晚（3月1日）堪稱胡定欣solo演出，劇情講到忤逆繼子陳世邦（方力申飾）找人綁架繼母屠敏（胡定欣飾），身陷困境的屠敏仍冷靜地想盡方法逃亡，最終抓緊時機插傷綁匪，混亂間碌落山一度暈倒，之後再遭野狗襲擊。

在屠敏奮力求生一刻，鏡頭穿插屠敏小時候遭凌辱及性侵等不幸畫面，其間閃現了屠敏少女時代鏡頭。

▲ 定欣扮少女不覺違和。

畫面所見，胡定欣演青春少艾不見違和，可說保養有功。

同時為加強戲劇感，劇情還穿插了洛子峰（黃宗澤飾）遠赴菲律賓尋找失蹤家姐洛子欣過去的畫面，似乎暗示屠敏正是洛子欣……

▲ 劇情穿插於屠敏身陷險境與子峰赴菲尋親之間，別具用心。

「會堅持到底，唔會認輸」

該幕屠敏與野狗搏鬥的畫面雖然只有約1分鐘，但原來拍攝時劇組與定欣均花了不少心思及力氣。

事緣定欣拍攝該幕時全程是與空氣對戲，為了將與野狗搏鬥的肢體動作呈現得更真實，定欣需要與穿了綠色特效服裝的武指進行搏鬥，單是對位已花了不少時間。

▲ 野狗其實是CG，拍攝時，定欣要與穿了綠色特效服裝的武指進行搏鬥。

搞笑的是，定欣拍攝時最擔心的竟是「蛇蟲鼠蟻」：「我好記得拍呢場戲嘅前一、兩日係落大雨，我唔係驚咗啲動作戲，因為嗰度有山坡同草叢，我反而係驚啲蛇蟲鼠蟻會爬到我身上面多啲囉，哈哈！因為真係要瞓喺地下搏鬥。」

她受訪時更深情剖白屠敏心路歷程：「呢場戲係會同屠敏兒時喺淫窟入面畀人欺凌形成一個對比，屠敏經歷過小時候嗰啲不幸，到依家呢一刻對住野狗，同樣畀人身體攻擊，就算冇咗隻腳，佢今日都有能力去克服。呢個就係經歷咗咁多嘢嘅屠敏，會堅持到底，唔會認輸。」

小方向視后偷師

昨晚一集「昔日好友」胡定欣與方力申再度終極對壘，屠敏成功脫險後，其黑道好友對「叛變」的綁匪執行家法，被捉去現場當「觀眾」的世邦嚇至面容扭曲，並撲向屠敏跪地認衰仔求原諒，方力申全程演出超肉緊。

事後小方受訪時笑言臉上的汗珠是真汗水：「因為拍嘅時候係夏天，都好熱吓，加上劇情需要我嘅情緒好激動，所以真係拍到滿頭大汗，你哋鏡頭前見到啲汗，全部都係真汗水嚟架。」

▲ 小方想向視后定欣偷師。

他又笑言，這次與好友定欣合作不夠喉：「希望以後可以有更多嘅合作啦，因為始終真係識咗咁耐，同埋都希望可以再多啲機會向視后偷師嘛。」

另外，不得不提的是，定欣該場口亦展示視后級演技，簡單幾個表情便清晰表達強忍憤怒、藐視、霸氣、心軟及失望等不同情緒，難怪成功圈粉。

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