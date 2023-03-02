  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 14:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國研究】零卡代糖「赤藻糖醇」可誘發血栓增死亡風險　專家籲2類人勿食用

食用安全 12:54 2023/03/02

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

零卡代糖「赤藻糖醇」可誘發血栓增死亡風險，專家籲2類人勿食用。

代糖有甜味又低熱量，是眾多減肥人士恩物。不過，美國最新研究指出，常被加入食品中的零卡代糖「赤藻糖醇」（erythritol），會導致血液更容易凝結，誘發血栓，增加心臟病、中風等死亡風險。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

綜合外國媒體報道，國際學術期刊《自然醫學雜誌》（Nature Medicine）日前刊登來自美國、德國學者的研究。他們分析了2004至2011年間共1157名具心臟病風險人士的血液樣本，發現常見於蔬果中的天然代糖之一：「赤藻糖醇」，若在受試者血液內含量越高，則在未來3年内引發血栓、中風、心臟病甚或死亡風險，都會增高一倍。

另外，由於赤藻糖醇甜度僅為蔗糖的70%，且食用後不會造成明顯血糖上升，因此食品業界會特別推薦給糖尿病患者。不過研究發現，原本患有糖尿病的患者，血液內的赤藻糖醇若處於高含量，則引發心臟病或中風機率將提升2倍。

可誘發血栓

研究人員再進行動物實驗發現，負責塞住血管傷口的血小板對赤藻糖醇非常有反應，僅10%的刺激就能形成90-100%的血栓。研究團隊負責人、心血管診斷與預防中心主任哈森（Stanley Hazen）表示，有心臟疾病及糖尿病患者，要暫勿食用赤藻糖醇。

研究結果受質疑

但因過去數十年科學研究均顯示，包括赤藻糖醇在内等代糖都是安全、且在大多數國家都可以合法使用於食品中，因此有不少反對聲音針對該次研究。丹佛醫院心血管預防與健康中心主任佛爾曼表示，「此研究為一大警訊」，民眾可出於謹慎考量，限制赤藻糖醇攝取量。美國赤藻糖醇產業組織「卡路里控制協會」總裁蘭金則表示，研究成果不適用全體大眾，因受試者本身就患有心血管疾病風險。墨爾本皇家理工大學化學系教授瓊斯認為，研究不能反映赤藻糖醇與血栓風險存在絕對的因果關係。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【代糖陷阱】人工甜味劑或可增心臟病風險　研究: 不支持作糖的安全替代品
16:44 2022/09/09
【代糖陷阱】人工甜味劑或可增心臟病風險　研究: 不支持作糖的安全替代品
【減肥大作戰】無糖汽水不等於健康　研究指代糖或甜味劑可致心臟病
17:13 2021/12/14
【減肥大作戰】無糖汽水不等於健康　研究指代糖或甜味劑可致心臟病
【代糖與真糖】代糖甜度較高 營養師：經常進食含代糖食物易令人嗜甜
17:23 2021/09/13
【代糖與真糖】代糖甜度較高 營養師：經常進食含代糖食物易令人嗜甜

你可能感興趣

【代糖陷阱】人工甜味劑或可增心臟病風險　研究: 不支持作糖的安全替代品
16:44 2022/09/09
【代糖陷阱】人工甜味劑或可增心臟病風險　研究: 不支持作糖的安全替代品
【減肥大作戰】無糖汽水不等於健康　研究指代糖或甜味劑可致心臟病
17:13 2021/12/14
【減肥大作戰】無糖汽水不等於健康　研究指代糖或甜味劑可致心臟病
【代糖與真糖】代糖甜度較高 營養師：經常進食含代糖食物易令人嗜甜
17:23 2021/09/13
【代糖與真糖】代糖甜度較高 營養師：經常進食含代糖食物易令人嗜甜
食用安全 健康問題 血栓 心臟病 糖尿病 中風

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開
11:32 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開