【美國研究】零卡代糖「赤藻糖醇」可誘發血栓增死亡風險　專家籲2類人勿食用

▲ 零卡代糖「赤藻糖醇」可誘發血栓增死亡風險，專家籲2類人勿食用。

代糖有甜味又低熱量，是眾多減肥人士恩物。不過，美國最新研究指出，常被加入食品中的零卡代糖「赤藻糖醇」（erythritol），會導致血液更容易凝結，誘發血栓，增加心臟病、中風等死亡風險。

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綜合外國媒體報道，國際學術期刊《自然醫學雜誌》（Nature Medicine）日前刊登來自美國、德國學者的研究。他們分析了2004至2011年間共1157名具心臟病風險人士的血液樣本，發現常見於蔬果中的天然代糖之一：「赤藻糖醇」，若在受試者血液內含量越高，則在未來3年内引發血栓、中風、心臟病甚或死亡風險，都會增高一倍。

另外，由於赤藻糖醇甜度僅為蔗糖的70%，且食用後不會造成明顯血糖上升，因此食品業界會特別推薦給糖尿病患者。不過研究發現，原本患有糖尿病的患者，血液內的赤藻糖醇若處於高含量，則引發心臟病或中風機率將提升2倍。

可誘發血栓

研究人員再進行動物實驗發現，負責塞住血管傷口的血小板對赤藻糖醇非常有反應，僅10%的刺激就能形成90-100%的血栓。研究團隊負責人、心血管診斷與預防中心主任哈森（Stanley Hazen）表示，有心臟疾病及糖尿病患者，要暫勿食用赤藻糖醇。

研究結果受質疑

但因過去數十年科學研究均顯示，包括赤藻糖醇在内等代糖都是安全、且在大多數國家都可以合法使用於食品中，因此有不少反對聲音針對該次研究。丹佛醫院心血管預防與健康中心主任佛爾曼表示，「此研究為一大警訊」，民眾可出於謹慎考量，限制赤藻糖醇攝取量。美國赤藻糖醇產業組織「卡路里控制協會」總裁蘭金則表示，研究成果不適用全體大眾，因受試者本身就患有心血管疾病風險。墨爾本皇家理工大學化學系教授瓊斯認為，研究不能反映赤藻糖醇與血栓風險存在絕對的因果關係。

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責任編輯：羅嘉欣