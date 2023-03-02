【假冒官員】18歲內地女子假冒政府官員　88歲老翁遭騙6萬元

▲ 一名88歲老翁於上周二（28日）向警方報案，遭騙6萬元。（資料圖片）

一名88歲老翁於上周二（28日）向警方報案，指早前接獲一名自稱政府官員的人來電，聲稱他涉及一宗刑事案件，並要求他提供銀行戶口資料以配合調查，騙徒其後更到他的寓所外，收取6萬元現金。受害人向警方查詢後，發覺受騙。



東區警區情報組人員接報後，隨即展開深入調查。經情報分析，最後鎖定一名疑犯，並於昨日（1日）拘捕一名18歲姓孫內地女子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪。案件現交由東區警區刑事調查第四隊跟進調查，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。



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電話騙案手法層出不窮，其中包括假扮不同執法機關人員，以不同原因訛稱受害人需要提供金錢以證清白，並指示受害人為免阻礙調查不准向警方求助，及要求把款項存入指定的銀行帳戶、或將現金放置於指定地點、或親身交予有關同黨。



警方高度關注電話騙案，並呼籲市民，若來電者報稱自己是執法人員，並要求提供金錢，請即報警，不要輕信騙徒的說話，有需要時可致電子女、親戚或朋友求證，並提醒市民切勿向來電者透露任何個人資料，包括交出銀行帳戶號碼及網上理財密碼，或是將金錢存入陌生人的帳戶或放在公眾地方。



警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年，切勿以身試法。如有任何懷疑，務必致電「防騙易」諮詢熱線18222查詢，或報警求助。

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記者：梁凱婷