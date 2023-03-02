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【台灣檢測】ZESPRI奇異果驗出禁用農藥　2.2萬公斤產品需銷毀

食用安全 11:14 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

知名奇異果品牌「ZESPRI」被驗出含禁用農藥「依芬寧」，合計逾逾2.2萬公斤的產品，需依規定辦理退運或銷毀。

台灣食品藥物管理署（食藥署）昨日（1日）公布，最新一期邊境查驗不合格清單，知名奇異果品牌「ZESPRI」被驗出含禁用農藥「依芬寧」，合計逾2.2萬公斤的產品，需依規定辦理退運或銷毀。

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食藥署公布的不合格查驗清單中，共有智利櫻桃、日本草莓等多達25項的產品。食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，今次首次從義大利進口的「ZESPRI鮮奇異果（FRESH KIWIFRUIT）」中，驗出禁用農藥「依芬寧」，殘留量為0.04ppm。相關產品總重達22,017公斤，需全數退運或銷毀。

陳慶裕指出，殺蟲劑「依芬寧」僅可用在小麥、竹筍、米等20多個產品，不准使用在奇異果上。食藥署將針對涉事進口商「SOC. AGR. COOP. LAGNASCO GROUP SOC. COOP. A.R.L.」從義大利進口的奇異果，加強抽驗比率至20%到50%。不合格產品將全數依規定退運或銷毀。

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責任編輯：羅嘉欣

食用安全 農藥 食品 台灣

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