【新四十二章】李君妍考獲健身教練牌　Aurora：要好好善用時間【多圖】

▲ 李君妍成功考獲健身教練牌。

藝人李君妍（Aurora）在TVB劇集《新四十二章》飾演陳豪助教Edith，因發現Frances（譚凱琪飾）接觸章經圖謀不軌，最終慘被殺害。

現實中Aurora並不是弱質女子，向來熱愛做健身的她，2019年接受TOPick訪問時，曾表示計劃考健身教練牌。

果然說得出做得到，最近終於成功考獲健身教練牌，難掩喜悅在社交平台分享證書與眾同樂。她留言：

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【新四十二章】李君妍慘被殺滅口 糖妹唱陳慧嫻經典金曲《跳舞街》

入行14年

快將踏入31歲的Aurora，憑著多年努力默默耕耘，近年成功獲得演出有姓名的配角機會。她早於2009年TVB藝訓班後畢業，後來於2011年參加TVB節目《功夫新星》而為人認識。

節目中備受惠英紅看好，但Aurora因事隔多日，表現卻未有進步，恨鐵不成鋼的小紅姐直言失望，並批評她未有用心對待比賽，Aurora聽後眼淚光。

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苦幹多年的她演過路人甲、記者、食客等角色，終於2018年獲轉簽經理人合約，同年在《特技人》飾演「袁丸」一角，穿上低胸小背心練習西洋拳一幕十分吸睛。

翌年，再憑《她她她的少女時代》中飾演健身室教練Icy，劇中搶走林凱恩男友而被網民鬧爆。她坦言曾因演Icy一角惹負評而不太開心，但後來看到更多相似留言，就明白觀眾只不過是太過入戲。

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為工作做運動

當年為了角色，具演員道德的Aurora於拍攝前1至2個月開始操練，拍攝完畢後，運動成為她的習慣，每周健身3次，每次做1小時重量訓練，然後跑步約30至45分鐘。她更接受8星期健身挑戰，成功減至21.9%體脂比例。

Aurora也學習南拳、詠春、泰拳，同時懂打籃球、羽毛球，並不時被安排運動及武打演出。

包括為演出《七公主》劍擊手一角，事前接受約3個月新手訓練；《金宵大廈2》的單元「城寨英雄Go！」飾演電子遊戲版刁蘭，大騷的紮實功架及美好身段。

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注重健康+飲食

Aurora回應TOPick表示，從2019年底已開始健身教練課程，不過疫情關係課程進度受到影響：「當我成功畢業之後就開始準備一下，希望真心可學以致用分享比大家，同埋就嚟生日啦，都想自己人生不斷進步，不單止係演藝工作上，都覺得依家係一個合適嘅時候，所以就同大家分享呢一件開心事。希望喺今年有一個轉變同成長。」

她直言，當初接觸運動因為工作需要，由參加節目《功夫新星》、劇集《她她她的的少女時代》演健身教練、《大步走》演港版蘿拉，以至《七公主》飾演劍擊運動員，Aurora覺得自己與運動好有緣份。

同時Aurora說：「而且作為一個藝人形象都好重要，要管理好自己嘅身形都係需要的。加上我哋未必好似上班族咁忙每日需要工作，變咗空閒時間會多咗，所以我覺得要好好善用時間。」

她並稱：「之前有空閒時間就會去體育館做運動，亦都有跟過教練上堂，但係發覺自己對於人體結構好有興趣，有好多嘢都聽唔明，想知道更加多。加上我好早就入行。所以就決定去讀書考一個牌去吸收知識，亦都係一個證明證據，我係讀咗一樣嘢。即係一個實在啲嘅收穫，會令到我個人更加有信心同安全感。」

▲ （經濟日報圖片）

Aurora活得比以前健康，調節生理時鐘，有一假期便去做運動當開工，填補這一天，或工作前有空檔時間都會去做健身，每周至少運動三次。

而飲食方面，她指以前一日只吃一餐飽肚，其後便以零食代替。

現在知道人體的需要，會吃足夠蛋白質讓身體維持營養肌肉的質素：「新陳代謝率就唔會下降，依家會食得比以前清淡啲，會食更多supplement。其實大家都知道食咩係對身體好，食咩係對身體唔好。我就會好似依家好興嘅斷捨離咁，將一啲以前唔好嘅飲食習慣都掉咗佢。」

此外，她透露目前正進修其他有關治療的課程，笑言怕小氣合格後再跟大家分享。

記者：馮雪怡、梁樂欣

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