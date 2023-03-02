【獨家相片】方力申疑與藝術才女拍拖　新歡似馮盈盈背景大公開

▲ 如果係真，戥佢開心！

現年43歲的方力申自與鄧麗欣分手後，分別跟馮盈盈、陳瀅、陳曉華等無綫上位小花傳緋聞，不過全屬「無米粥」。

早前他出席活動時自爆被媽咪催拍拖，又指相士贈言他兔年姻緣到：「相士話係新朋友，仲會『埋單』（結婚），如果埋唔到單就要等十年八年。」

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▲ 樣子甜美。

小方終於脫單？新歡藝術才女

有傳媒指原來小方已經蜜運中，據知她的新歡叫「Maple Yip」，頭像照片是一個長髮、眼大皮膚白的氣質美女，樣貌與前港姐冠軍馮盈盈有點相似。

在她的社交社交帳號可見，當中有不少她的個人照片，每張相的笑容也十分甜美，加上她自稱藝術家，更有不少她的素描作品，並寫有中、英、韓語，精通多國語言，似乎有樣有內涵。

而且，她除了喜歡畫畫外，亦很喜歡拍照，拍了不少風景照，絕對是一位文青女生。而在Maple的兩個帳號，小方均有Follow。

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小方與新歡志趣相投 一改以往作風

據知「氣質版馮盈盈」與小方撻着有迹可尋，皆因女方賣畫，而小方的父親開設畫廊逾30年，小方本身亦是收藏家，擁有逾百件畫作及藝術品，並對藝術品甚有研究，而且幅幅都有升值潛力，故被封為「億萬筍盤」。

有指二人志趣相投，因藝術結緣，加上女友完全符合小方的擇偶要求，故很快便融入彼此朋友圈中。

另外，報道指早前遇見小方與幾位友人飯敍，同枱有位高挑、身材玲瓏的廿多歲長髮美女，雖然她與小方隔住朋友分開坐，但全程傾唔停，最奇怪的是小方明明看到熟人，但扮作看不見亦沒有打招呼，一反他平時作風。

至於有傳媒問到有關戀情事他亦轉口風表示再說，與他過往大力否認，今次回應明顯有所不同，難道他想保護愛苖，貫徹將戀情低調？

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