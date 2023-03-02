【撤銷口罩令】患白蝕病自覺人生玩完　港男焦慮無罩生活獲家人支持看開

▲ 患白蝕病自覺人生玩完，自卑港男焦慮無罩生活。

口罩令全面撤銷，有市民開始適應「無罩」生活，但原來有人亦曾因此一度感到恐懼。有港男於網上感嘆自2至3年起，自身一直受白蝕病所困擾，令其自信十分低落，疫情下他的口罩除了用來防疫，更是用以「遮醜」，故一直十分焦慮「疫情完咗，無得帶口罩」。不過，他最後補充指，儘管這天真的來臨，但慶幸得到女友和親友的支持，令他學會放開，亦敢於以真面目示人。

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該名港男在前日（28日）在「連登」討論區發文，指白蝕病於2至3年前發病，疾病令他面上突然出現一大片白色，讓他心情一直陷於低谷，而且非常焦慮疫情完結後，無得帶口罩。

每日起身照鏡，都好唔開心，覺得自己一世都玩完，好似毁容咁。每次除口罩都驚比人笑...

「遮醜」的方法，港男指除了用口罩，還有用化妝品，指「每次出街食飯，我都會用遮瑕膏，好似當我化咗妝個時先會自信」。原以為會一直自卑下去，港男卻指慶幸有一班非常愛錫他的女友及家人，令他開始看開，漸漸將種種偽裝卸下。



好在個時女朋友，屋企人同朋友都好support 我，令我開始睇開咗，亦都無再化妝。

3年後，口罩令取消，他指自己已不再畏懼，儘管仍然會羨慕皮膚好嘅人，但直指自己已經放低咗，而且可以笑住咁講：「Michael Jackson 都有呢個病」。

文章曝光後，不少網民紛紛留言鼓勵港男，「唔洗理人咁多自己開心便好了」、「活出自己！」、「人地笑你係佢地無知 唔好同佢地計較」；有同路人亦以自身經歷留言勉勵，「（我）細細個幾歲就有，當時唔知咩嚟就冇理到，12年前壓力大，激活咗佢就開始爆發......人大咗，睇化咗，另一半唔介意就得啦，放過自己，個人會輕鬆啲。」

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白蝕的誘因

皮膚科專科醫生胡惠福曾表示雖然白蝕有機會因為身體及精神壓力所誘發，但目前仍未有醫學實據充分解釋它們與白蝕的因果關係。如果家族成員患有白蝕，或患者本身患有其他自體免疫性疾病，例如甲狀腺功能疾病、一型糖尿病、斑禿、惡性貧血、類風濕性關節炎等，便會較常出現白蝕。

治療方法則包括外用類固醇藥物、外用非類固醇免疫抑制劑、紫外光燈療法、準分子激光（excimer laser）、植皮手術等。患者亦需要做好防曬措施，例如塗防曬霜，以免曬傷白蝕患處或令病情惡化。

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責任編輯：羅嘉欣