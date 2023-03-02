【不老女神】50歲李冰冰慶祝生日少女感十足　5招凍齡秘訣大公開

▲ 50歲李冰冰慶祝生日，獲讚少女感十足。

內地女星李冰冰早前迎來50歲生日，其工作室遂上載最新照片以示祝賀。照片中，只見束起頭髮，身穿粉紅色上衣的李冰冰對著鏡頭擺出多種笑臉，時而托頭，時而半遮臉，表情生鬼有趣，活像少女般，絲毫未見任何老態。照片曝光後，亦惹來大批網民激讚女神皮膚身材均保養極佳，並跪問方法。

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近年來李冰冰積極養尊處休，幕前作品已大減，自參演去年國產電影《平凡英雄》飾演空姐一角後，便未有再有更多新動向。至於減產原因，據了解，是因李冰冰早年太過訓身拍戲，令身體已經出現十分嚴重的勞損，如於2018有份拍攝的荷里活電影《極悍巨鯊》期間，曾連續16日發高燒，更一度咳出血。她事後曾回憶到首次感到跟死亡離得很近。

自此之後，她更覺健康的重要，除了嚴選工作，她亦學懂花更多時間與自己相處，享受生活，可能亦因此有助自己維持容光煥發的模樣。以她工作室最新發佈的照片來看，說她減齡20歲亦是毫不誇張的！

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事實上，李冰冰亦坦然為了美，人生一向非常自律，長期食水煮青菜，避免油炸物；她亦曾大方透露5招保養術！

5招保養術

1.清淡飲食 : 十分愛吃水煮青菜的她之前便分享過「菜飯包」，先用小白菜當做底，加上蔥、香菜、雞蛋醬、蘆筍、花椰菜、苦苣、一點白飯即可，她指基本是沒什麼油，非常清淡健康，又滿足。

2.多吃紅色食物及熱情果: 紅菜頭、紅色的火龍果、紅色的番茄、紅色的彩椒、玫瑰花茶、紅色的梅，熱情果（百香果）均有豐富維他命C，對抗衰老十分重要，因此她十分建議女生要多吃，她更透露自己每天都會吃5-6顆的熱情果。

3.只喝溫水 : 李冰冰透露自己已戒凍飲多年，只喝溫水，保溫杯是四季都不離身。她又指每天早上飲2杯溫水，不但能煥醒身體，更可幫助排毒。

4.梳頭髮300－400下 : 為了保持一頭濃密黑髮，李冰冰指每天均用指腹輕柔按摩頭皮；第二洗頭水選無矽的款式；最後是每天梳頭300-400下，用梳子正向、反向都要梳，促進頭皮血液循環。

5.徹底卸妝: 李冰冰指出道這麼多年了，從沒有一天是不卸妝就睡覺！她指只有肌膚和毛孔乾淨通透、把角質調理得健康平整，膚質自然細膩有光澤，護膚品也更好吸收。

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責任編輯：羅嘉欣