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【三胎媽媽】產後復出拍片露小蠻腰瘦過未生前　陳凱琳一部位離奇凸起變啡

育兒經 12:29 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

陳凱琳四年抱三。

31歲的陳凱琳自從下嫁鄭嘉穎後，四年抱三，一家五口幸福美滿，經常大晒溫馨家庭照。而陳凱琳為了方便照顧小朋友都發展KOL事業，自1月誕下細仔後，就極速復出拍片做「教煮」，最近上載的一段片中，她穿上露臍裝，不經意騷出小蠻腰，而網民就留意到她有一部位離奇凸起及變啡，有指是因為生產多胎所致。

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陳凱琳自1月誕下細仔後，就復出KOL的工作，短短兩個月時間就極速收身，不過比之前未生之前更瘦，可能因為要照顧3個仔而勞心勞力，不少網友勸喻她要多吃一點。期間，她穿上露臍裝下廚，不經意露出肚臍位置，肚臍凸起及周圍變啡，有網友就指是因為生產多胎所致。

細仔好可愛。

其實陳凱琳的情況很多港媽都試過，有港媽在親子王國的討論區發帖，指自己「佗B撐到凸了出來，生完3年都冇回復原狀」、「一個黑色的窿好樣衰呀。」亦有港媽指「慢慢會收番入去。」

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責任編輯︰王明芳

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