【播錯國歌】冰球錦標賽播放國歌出錯　貝鈞奇：政府有責任與互聯網供應商交涉　

▲ 貝鈞奇今日（2日）於電台節目表示，是次世界冰球錦標賽播放國歌出錯，源於大會於互聯網搜尋國歌。（資料圖片）

港隊參與國際賽事時，再出現播錯國歌事件。港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇今日（2日）於電台節目表示，是次世界冰球錦標賽播放國歌出錯，源於大會於互聯網搜尋國歌，並指不少賽事的主辦機構通常藉互聯網搜尋參賽隊伍的國歌，惟互聯網搜尋器將不正確的歌曲放在較前位置，令事件出錯。他亦坦言港隊於國際賽事中，播國歌一錯再錯，會造成印象不良，故政府有責任與互聯網供應商交涉，將正確的國歌置頂，以免重蹈覆轍。

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貝鈞奇相信，冰球總會事前有按港協暨奧委會指引，提交正確國歌版本。但他表示，出外比賽時，領隊往往難以監督當地主辦方的工作人員，舉例指足球場的播音室與場地距離遠，未能每次於播國歌前，到播音室進行監督，並指港協暨奧委會現正調查事件。

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責任編輯：梁凱婷