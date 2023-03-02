  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 12:33
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【播錯國歌】冰球錦標賽播放國歌出錯　貝鈞奇：政府有責任與互聯網供應商交涉　

社會 11:37 2023/03/02

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

貝鈞奇今日（2日）於電台節目表示，是次世界冰球錦標賽播放國歌出錯，源於大會於互聯網搜尋國歌。（資料圖片）

港隊參與國際賽事時，再出現播錯國歌事件。港協暨奧委會名譽副會長貝鈞奇今日（2日）於電台節目表示，是次世界冰球錦標賽播放國歌出錯，源於大會於互聯網搜尋國歌，並指不少賽事的主辦機構通常藉互聯網搜尋參賽隊伍的國歌，惟互聯網搜尋器將不正確的歌曲放在較前位置，令事件出錯。他亦坦言港隊於國際賽事中，播國歌一錯再錯，會造成印象不良，故政府有責任與互聯網供應商交涉，將正確的國歌置頂，以免重蹈覆轍。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】轉季濕疹發作痕癢難當　皮膚科醫生分享6種舒緩方法

貝鈞奇相信，冰球總會事前有按港協暨奧委會指引，提交正確國歌版本。但他表示，出外比賽時，領隊往往難以監督當地主辦方的工作人員，舉例指足球場的播音室與場地距離遠，未能每次於播國歌前，到播音室進行監督，並指港協暨奧委會現正調查事件。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

責任編輯：梁凱婷

相關文章

【口罩令】Good Mask轉戰地產凍肉旅遊業　CEO：希望Good字品牌包攬衣食住行
今日 00:00
【口罩令】Good Mask轉戰地產凍肉旅遊業　CEO：希望Good字品牌包攬衣食住行
【五月天】演唱會炒價貴到「離開地球表面」　18歲女網購2張票被騙12.7萬元
23:53 2023/03/01
【五月天】演唱會炒價貴到「離開地球表面」　18歲女網購2張票被騙12.7萬元
【暴動判刑】涉2019年政總外參與暴動　19歲男生判教導所
今日 11:10
【暴動判刑】涉2019年政總外參與暴動　19歲男生判教導所

你可能感興趣

【口罩令】Good Mask轉戰地產凍肉旅遊業　CEO：希望Good字品牌包攬衣食住行
今日 00:00
【口罩令】Good Mask轉戰地產凍肉旅遊業　CEO：希望Good字品牌包攬衣食住行
【五月天】演唱會炒價貴到「離開地球表面」　18歲女網購2張票被騙12.7萬元
23:53 2023/03/01
【五月天】演唱會炒價貴到「離開地球表面」　18歲女網購2張票被騙12.7萬元
【暴動判刑】涉2019年政總外參與暴動　19歲男生判教導所
今日 11:10
【暴動判刑】涉2019年政總外參與暴動　19歲男生判教導所
運動員 網絡熱話 比賽 奧委會 電台 電台節目 貝鈞奇

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開
11:32 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開