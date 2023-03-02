【暴動判刑】涉2019年政總外參與暴動　19歲男生判教導所

▲ 2019年政總外示威現場。（車耀開攝）

多名示威者於2019年9月29日金鐘政總外參與暴動，52人被捕。當時16歲男生在開審前認罪，今（2日）於區域法院被判入教導所。暫委法官判刑時指，被告站於示威者的前線築起傘陣，並戴上防毒面罩，屬有備而來，又指傘陣亦可協助其他示威者攻擊警方，被告在一定程度下起帶領作用。

被告黃德津（現19歲，學生）被控於2019年9月29日在金鐘道一帶參與暴動。

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暫委法官判刑時指，本案涉及逾500名示威者於政總外參與暴動，過百名示威者築起傘陣，架設路陣，並且切斷東西行車線，癱瘓核心商業區的交通。

暫委法官指，本案暴力程度高，示威者使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，亦曾組織防線與警方對峙，顯示有一定程度的組織性。示威者行為威脅市民安全，亦對附近店舖造成損失。

暫委法官指，有片段拍攝到被告於案發時站於示威者的前線築起傘陣，並手持磚塊，但未有擲向警方，惟被告戴上防毒面罩，顯然是為了方便行事，屬有備而來。

暫委法官又指，傘陣不單止是作防護之用，亦可協助其他示威者攻擊警方，被告在一定程度下起帶領作用。暫委法官考慮到被告年齡及認罪等因素後，判被告進入教導所。

同案另外7名被告王益利（19歲）、周俊熙（21歲）、韓偉傑（25歲）、李柏賢（18歲）、石家宇（20歲）、劉家豪（18歲）及呂昊峻（19歲），他，以上均是案發時年齡，他們同於開審前認罪，早前被判監30個月2星期至36個月。

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記者：梁錦麟