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英國移民｜港男移民靠黐有錢人唔搵工　沉迷睇抖音躺平遭女友斥「唔生性」

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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港女友埋怨男友移民之後，不搵工變懶奠，只想靠黐有錢人生活。

【移民潮/英國移民/BNO】移民潮下，不少港人移民到英國，人在他鄉展開新生活，遇到困難是常事，可是有港女就大呻男友選擇「躺平」不面對現實，不找工，沉迷睇抖音，更一心想靠黐有錢人過活，令她感到氣憤，感嘆不是要男友養，但只少要面對現實，「我哋根本無錢，就快見底」！

英國移民｜大學畢業港男移英不搵工

有名網民早前在facebook群組「香港人移民英國GB，了解平租屋，搵工，生活環境資訊」發帖，她跟另一半以BNO Visa移英半年，自己讀書不多，來英3個月靠看YouTube自學技能「考下搵食牌學英文」，3個月後搵到有關技術員的工作，事主英文不佳，同事全是本地人，但她努力至少可以跟同事溝通到。

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事主的努力跟男友形成強烈對比，男友在香港的大學畢業，已有優勢，第一個月就搵到工，可是之後就變懶散不求上進。工作是體力勞動做不來，工作斷斷續續做了4個月，之後懶散，兩個月沒返工，更要出國旅行。

英國移民｜不自量靠黐有錢人生活

女友難忍男友，主動問他想幾時找工作，他只敷衍回說幾個月後，更表示計劃黐實一班有錢人。女友強調問題不是在於朋友，而是男友不自量，與他們攀比想跟他們體驗有錢人生活。

佢話旅行完要同香港華人街坊Social study，香港華人街坊個個身懷巨款，根本唔憂柴米油。我哋根本無錢，就快見底……你無錢就生性啲！

此外，男友「躺平」天天看大陸短片視頻，相信是沉迷睇抖音片。女友不是要男友養她，只心灰他不面對現實，不明白自己處境，每次問他何時搵工都很激動，男友亦似乎沒想過英國經濟會愈來愈差。

英國移民｜生存都成問題

女友慨嘆希望伴侶就算沒工作，也可把握時間學一門手藝，斥責男友「一日24個鐘，你用一兩個鐘進修下，玩晒22個鐘我都唔理你」！有感男友處於病態，虛榮感作祟，不想為生活放下身段。可惜現時似乎不是生活的問題，而是生存都成問題。

你搵食攪得掂，唔使有錢剩，生存到就得。

英國移民｜網民：最好傾下先

有網民指事主發放負能量，她有感只希望另一半清醒接受現實，愛之深責之切，如果真的放棄了男友，事主表示屆時「回佢都廢事，爛泥扶唔上柄」，希望他會醒覺，一起在英國努力生活。部分網民留言如下︰

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責任編輯︰王明芳

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