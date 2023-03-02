【日星隕落】35歲日漫歌手突病逝　曾演唱中途暈倒送院揭患病

▲ 日漫歌姬黑崎真音曾患腦膜外血腫，近日因病情惡化不幸離世，享年35歲。

日本知名動漫歌手黑崎真音日前傳出病逝的消息，經紀公司在官方網站發出公告，指黑崎真音因病情惡化，於2月16日猝死，享年35歲。據悉，黑崎真音曾在演唱會上暈倒送醫，患上「硬腦膜外血腫」，但當時進行緊急手術後已無大礙，可惜最終因慢性病惡化而早逝。

最新影片推介：

綜合日媒報道，2月28日，黑崎真音隸屬的日本NBC環球娛樂公司宣告噩耗，證實黑崎真音於2月16日突然離世，死因為「慢性病惡化」。而黑崎真音的家屬希望低調送行，因此在尊重其意願的前提下，喪禮只有親人參與，待喪禮結束後才將這個悲痛的消息告知粉絲。

黑崎真音於2010年以動畫《學園默示錄》片尾曲正式出道，曾演唱不少大熱動漫的歌曲，包括《魔法禁書目錄》、《灼眼的夏娜》、《薄櫻鬼 黎明錄》等等，憑藉出衆的才華和獨特的音色而出名。2011年曾組成知名團體「ALTIMA」，5年後宣告活動休止，之後以個人名義繼續活躍於演藝界。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

黑崎真音曾在2021年一場網路直播演唱會中，突然昏迷送醫，其後確診患硬腦膜外血腫，需接受緊急手術進行救治，不過當時手術後已無大礙。然而黑崎真音也因此慢慢減少演藝工作，直到2022年5月14日宣布與新經紀公司ART ONE Entertainment簽約，並於同年7月31日舉辦復歸演唱會。今年2月10日時更發布消息，表示會在3月份開live，豈料不幸離世，讓人唏噓。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣