【撤口罩令】《LDK》12款唇膏持久度大比拼 　2款平價開架唇膏贏專櫃品牌

▲ 《LDK》12款唇膏持久度大比拼，2款平價開架唇膏贏專櫃品牌。

本港昨日（3月1日）起全面撤銷口罩令，一眾愛美的女士終於能以靚樣示人，想隨時保持最佳狀態，手袋裏當然必備一支持久顯色的唇膏。日本雜誌《LDK the Beauty》早前實測12款唇膏的持久度，有2款平價開架品牌奪得A+評級。

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《LDK the Beauty》搜羅了市面12款熱門唇膏，當中包括CANMAKE、KATE等開架品牌，以及Dior、YSL等專櫃品牌，逐一實測它們的上唇效果和持久度。

12款唇膏完整測試結果如下：

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在本次測試中，「CEZANNE」和「KATE」的兩款唇膏同奪A+評級，並獲評為「Best Buy」。《LDK the Beauty》表示，兩款唇膏雖然來自開架品牌，但在持久度上獲得相當高的評分，在進食後、口罩摩擦的情況下，唇妝也不易掉落。

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責任編輯：沈佩珊