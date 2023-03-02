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【撤口罩令】《LDK》12款唇膏持久度大比拼 　2款平價開架唇膏贏專櫃品牌

食用安全 15:45 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

《LDK》12款唇膏持久度大比拼，2款平價開架唇膏贏專櫃品牌。

本港昨日（3月1日）起全面撤銷口罩令，一眾愛美的女士終於能以靚樣示人，想隨時保持最佳狀態，手袋裏當然必備一支持久顯色的唇膏。日本雜誌《LDK the Beauty》早前實測12款唇膏的持久度，有2款平價開架品牌奪得A+評級。

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活得健康啲
【活得健康啲】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

《LDK the Beauty》搜羅了市面12款熱門唇膏，當中包括CANMAKE、KATE等開架品牌，以及Dior、YSL等專櫃品牌，逐一實測它們的上唇效果和持久度。

12款唇膏完整測試結果如下：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

在本次測試中，「CEZANNE」和「KATE」的兩款唇膏同奪A+評級，並獲評為「Best Buy」。《LDK the Beauty》表示，兩款唇膏雖然來自開架品牌，但在持久度上獲得相當高的評分，在進食後、口罩摩擦的情況下，唇妝也不易掉落。

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責任編輯：沈佩珊

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