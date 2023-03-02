【醫療事故】英國麻醉科實習醫生插喉　誤插中病人食道致嘔血10分鐘慘死

▲ 英國麻醉科實習醫生插喉，誤插中病人食道，導致病人嘔血10分鐘慘死。

英國發生一宗醫療事故。沃特福德（Watford）一間醫院的麻醉科實習醫生，在2020年9月為一名患有「腎病綜合症」的32歲女病人插喉時，誤將喉管插入病人食道中，而非氣管內，導致病人出現舌頭腫脹、大量吐血等徵狀，10分鐘後心臟驟停，搶救無效死亡。

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綜合外國媒體報道，32歲的英國女子Emma Currell患有「腎病綜合症」（Nephrotic syndrome），在2020年9月5日接受透析治療（洗腎）時，於急症室內癲癇發作，被緊急送往Watford General Hospital。

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醫生當時判斷病人必須在麻醉情況下，接受電腦斷層掃描，因此便請來麻醉科團隊前來協助，安排麻醉。麻醉科實習醫生Sabu Syed負責為病人插喉，但她卻誤將喉管插入病人的食道中。

在完成插喉後，Sabu Syed曾要求前輩醫生檢查病人的喉管位置，惟該名前輩醫生當時正忙於處理其他工作，她只能自行檢查。

此時，病人開始出現舌頭腫脹、口部大量出血的情形。技術員則表示，由於機器沒有出現病人呼出二氧化碳的數據，他擔心病人的插喉位置不正確，於是把自己的疑慮告知醫療團隊，醫生在為病人進行聽診後，仍然未發現問題。

然後在插喉後10分鐘內，病人開始出現吐血、舌頭腫脹的情形。涉事麻醉科實習醫生Sabu Syed亦隨即以抽吸器，抽走病人的血液。醫療團隊發現病人的血壓降低，最終病人終心臟驟停，搶救無效死亡。

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責任編輯：羅嘉欣