  • 22°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 12:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧教平食東京美食　$500銀座歎Omakase抵到癲

娛樂 11:46 2023/03/02

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

《請1日假去旅行》「東京篇」由周奕瑋、陳嘉慧主持。

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》在本周播出「東京篇」，由兩大日本通周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）任主持，在今晚（3月2日）播出第一集。

業務超市掃平貨

Jarvis與Erica從東京成田機場落機後，乘搭Skyliner到上野下榻酒店，Jarvis介紹大家到業務超市購買平價飲品，2L的礦泉水盛惠約4.5港元，罐裝咖啡亦只要2.5港元，相當便宜。

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧介紹東京新景點　Jarvis：好似拍日劇咁

Jarvis推介到業務超市買平價飲品。

行程首個晚餐，Jarvis、Erica出發到銀座歎Omakase，咪以為銀座一定好貴，人均只需8,740日圓（約500港元），餐廳格局及食物質素亦絕不欺場，其中濱鯛壽司更令Jarvis一試難忘：「我覺得佢係一條好有活力嘅鯛魚，咬落去係仲Feel到佢郁緊嘅嗰種感覺！」

至於Erica則鍾情穴子壽司：「我住咗日本咁耐，呢件係我食過最好食嘅穴子！」

講到在銀座歎平價Omakase，Jarvis受訪時透露：「當地嘅電視台都有嚟採訪，我哋好努力練好啲日文同佢哋做訪問，點知最後佢都係出咗啲我哋講廣東話嘅花絮，原來佢哋想表達連外國人都對呢間壽司店好有興趣，我哋講日文可能會令人誤會我哋唔係外國人，所以我哋擺咗個大烏龍，嘥咗啲緊張同練習！」

夜晚到銀座歎至抵Omakase。

Jarvis出動撩女仔

明晚（3月3日）晚一集，Jarvis、Erica第一站去到澀谷新興潮點宮下公園，該處是擁有19間食店的美食街，除可一次過食勻日本各地美食外，更是當地年輕人的搭訕勝地。

Jarvis、Erica點了以滅火沙桶作器具的Mega Drink，上演小劇場教大家搭訕常用的日語，場面過癮；之後兩人猜包剪揼輸賭「誰要搭訕」，結果猜輸的Jarvis要出動撩女仔，最終Jarvis又能否成功搭訕？ 

宮下公園嘅美食街仲係搭訕勝地。

$460兩小時任食和牛

之後Jarvis、Erica繼續帶大家食好西，兩人先是推介CP值超高的和牛燒肉放題，只要7,980日圓（約460港元）就可任食兩小時和牛，相當抵食。

針對不食牛肉的觀眾，兩人則推介可大歎吞拿魚刁鑽部位的吞拿魚專門店，如每條魚只有0.8%的魚腮背、吞拿魚心臟及腦天（即頭頂肉）等，當中最過癮的菜式是「中落」，「中落」是吞拿魚骨架上的肉糜，客人會獲發貝殼將之刮出品嚐，食到兩人舔晒脷。

Jarvis、Erica大歎和牛燒肉放題，人均只要460港元，CP值超高。

去到行程最後一天，化身文青的兩人去到隅田River Walk打卡，再在晴空塔下野餐食人氣三文治。

節目尾聲，兩人結算今次三日兩夜之旅使費，不連機票及住宿，人均只用了3,000多港元，相當抵玩。

最新影片推介：龔嘉欣專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】龔嘉欣感恩活在挑戰中　隨遇而安：不用與別人比較

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
10:44 2023/02/27
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
23:42 2023/02/24
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
19:38 2023/02/28
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】

你可能感興趣

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
10:44 2023/02/27
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧擦火花成TVB新CP　Jarvis回應與Erica緋聞
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
23:42 2023/02/24
【請1日假去旅行】麥美恩回應許文軒求婚傳聞　Mayanne晒戒指揭曉送花人
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
19:38 2023/02/28
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
周奕瑋 陳嘉慧 電視劇 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開
11:32 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳與兩位妹妹關係要好　三姊妹與母親溫馨片段被公開