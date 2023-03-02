【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧教平食東京美食　$500銀座歎Omakase抵到癲

▲ 《請1日假去旅行》「東京篇」由周奕瑋、陳嘉慧主持。

TVB旅遊節目《請1日假去旅行》在本周播出「東京篇」，由兩大日本通周奕瑋（Jarvis）、陳嘉慧（Erica）任主持，在今晚（3月2日）播出第一集。

業務超市掃平貨

Jarvis與Erica從東京成田機場落機後，乘搭Skyliner到上野下榻酒店，Jarvis介紹大家到業務超市購買平價飲品，2L的礦泉水盛惠約4.5港元，罐裝咖啡亦只要2.5港元，相當便宜。

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▲ Jarvis推介到業務超市買平價飲品。

行程首個晚餐，Jarvis、Erica出發到銀座歎Omakase，咪以為銀座一定好貴，人均只需8,740日圓（約500港元），餐廳格局及食物質素亦絕不欺場，其中濱鯛壽司更令Jarvis一試難忘：「我覺得佢係一條好有活力嘅鯛魚，咬落去係仲Feel到佢郁緊嘅嗰種感覺！」

至於Erica則鍾情穴子壽司：「我住咗日本咁耐，呢件係我食過最好食嘅穴子！」

講到在銀座歎平價Omakase，Jarvis受訪時透露：「當地嘅電視台都有嚟採訪，我哋好努力練好啲日文同佢哋做訪問，點知最後佢都係出咗啲我哋講廣東話嘅花絮，原來佢哋想表達連外國人都對呢間壽司店好有興趣，我哋講日文可能會令人誤會我哋唔係外國人，所以我哋擺咗個大烏龍，嘥咗啲緊張同練習！」

▲ 夜晚到銀座歎至抵Omakase。

Jarvis出動撩女仔

明晚（3月3日）晚一集，Jarvis、Erica第一站去到澀谷新興潮點宮下公園，該處是擁有19間食店的美食街，除可一次過食勻日本各地美食外，更是當地年輕人的搭訕勝地。

Jarvis、Erica點了以滅火沙桶作器具的Mega Drink，上演小劇場教大家搭訕常用的日語，場面過癮；之後兩人猜包剪揼輸賭「誰要搭訕」，結果猜輸的Jarvis要出動撩女仔，最終Jarvis又能否成功搭訕？

▲ 宮下公園嘅美食街仲係搭訕勝地。

$460兩小時任食和牛

之後Jarvis、Erica繼續帶大家食好西，兩人先是推介CP值超高的和牛燒肉放題，只要7,980日圓（約460港元）就可任食兩小時和牛，相當抵食。

針對不食牛肉的觀眾，兩人則推介可大歎吞拿魚刁鑽部位的吞拿魚專門店，如每條魚只有0.8%的魚腮背、吞拿魚心臟及腦天（即頭頂肉）等，當中最過癮的菜式是「中落」，「中落」是吞拿魚骨架上的肉糜，客人會獲發貝殼將之刮出品嚐，食到兩人舔晒脷。

▲ Jarvis、Erica大歎和牛燒肉放題，人均只要460港元，CP值超高。

去到行程最後一天，化身文青的兩人去到隅田River Walk打卡，再在晴空塔下野餐食人氣三文治。

節目尾聲，兩人結算今次三日兩夜之旅使費，不連機票及住宿，人均只用了3,000多港元，相當抵玩。

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