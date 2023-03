【玩轉經典】《奇異女俠》班底客串時尚雜誌拍時裝大片　《白蓮會》Jennifer美版哥C9力拼恐龍戰隊

▲ 由《白蓮會》的Jennifer Coolidge飾演「美版哥C9」力拼恐龍戰隊,單係勁爆特攝畫面已被網民勁瘋傳。(圖片:IG@wmag)

近年在奧斯卡前夕,美國潮流月刊《W》雜誌都會有The Director Issues(導演系列),邀請大導為雜誌時裝大片作客串監製、拍攝等,今年就請來3個獲得最佳導演提名單位,包括《法貝曼:造夢大師》的史提芬史匹堡、《TÁR》的托迪菲爾德,同《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的關家永與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)!

講到最驚喜度滿分的,非由關家永與Daniel Scheinert莫屬,不過今次冇《奇》片中的楊紫瓊同關繼威,反而跟憑HBO《白蓮會》(The White Lotus)而人氣再度急升珍妮花哥麗治(Jennifer Coolidge)合拍時裝大片,貫徹《奇》班底一向最愛的致敬作風。

今次二人大玩日本同美國經典特攝劇《鹹蛋超人》與《新恐龍戰隊》(Power Rangers)系列,而Jennifer更做大反派怪化身怪獸哥C9,好玩、無架子程度跟鄭秀文最近以自己名字自嘲一樣不相伯仲呢!

