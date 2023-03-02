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【玩轉經典】《奇異女俠》班底客串時尚雜誌拍時裝大片　《白蓮會》Jennifer美版哥C9力拼恐龍戰隊

休閒消費 12:51 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

由《白蓮會》的Jennifer Coolidge飾演「美版哥C9」力拼恐龍戰隊，單係勁爆特攝畫面已被網民勁瘋傳。（圖片：IG@wmag）

近年在奧斯卡前夕，美國潮流月刊《W》雜誌都會有The Director Issues（導演系列），邀請大導為雜誌時裝大片作客串監製、拍攝等，今年就請來3個獲得最佳導演提名單位，包括《法貝曼：造夢大師》的史提芬史匹堡、《TÁR》的托迪菲爾德，同《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的關家永與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）！

講到最驚喜度滿分的，非由關家永與Daniel Scheinert莫屬，不過今次冇《奇》片中的楊紫瓊同關繼威，反而跟憑HBO《白蓮會》（The White Lotus）而人氣再度急升珍妮花哥麗治（Jennifer Coolidge）合拍時裝大片，貫徹《奇》班底一向最愛的致敬作風。

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今次二人大玩日本同美國經典特攝劇《鹹蛋超人》與《新恐龍戰隊》（Power Rangers）系列，而Jennifer更做大反派怪化身怪獸哥C9，好玩、無架子程度跟鄭秀文最近以自己名字自嘲一樣不相伯仲呢！

記者：黃鑑江

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