【撤口罩令】智障女過度活躍長期拒戴口罩外出　港媽感慨：終於無咁大壓力

▲ 撤消口罩令對育有特殊兒童的家庭來說，真是鬆一口氣。

港人昨日起（1日）終於告別長達3年的戴口罩生活，市民可以自行選擇戴罩或無罩外出。一名港媽有感而發稱，其女兒患有嚴重智障及過度活躍症，過去3年一直拒絕戴口罩外出，令身為照顧者的她感到巨大壓力，如今終於可以鬆一口氣，她感謝過去曾經包容女兒的人。

該名港媽在網上討論區「親子王國」以「終於都無咁大壓力」為題發文，指過去3年，全港市民為防疫戴好口罩，有自制能力，但對於她的大女來說，就非常困難，因女兒患有嚴重智障之外，還有過度活躍症，港媽憶述母女外出時的苦況。

明明在家出門口前已為她戴上口罩，但佢一搭 lift 就除低口罩，好多時因為佢唔肯戴口罩，我哋搭車都只好搭的士。

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感謝3年來包容女兒的人

港媽與大女曾選擇乘巴士和小巴，幸好遇上有禮貌的司機，「司機只是以善良的語氣，提醒阿女戴番口罩，當然我也會禮貌地解釋返阿女的原因。」由於女兒不願配合戴口罩，港媽在身旁難免感到壓力。

我們每次都用盡努力勸她，但阿女結果都唔肯戴，有時都俾我哋幾大壓力，所以我真的感謝過去可能受到了阿女的影響，而對阿女的包容人們！

網民紛紛留言為港媽打氣，表示看字也深深感受到港媽的辛酸和壓力，點擊圖片即睇網民意見︰

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白蝕男除罩後勇於面對外表

另外，有男網民於連登討論區發文，指疫情初期發現患上白蝕病，面上出現一大片白色，令他自信心大減，要依賴口罩遮醜。他解釋病因與遺傳、壓力大及睡眠不足有關，之前他每天只睡3至4小時。

嗰時每日起身照鏡，都好唔開心，覺得自己一世都玩完，好似毁容咁。每次除口罩都驚俾人笑，諗到之後疫情完咗，無得戴口罩，就搞到我好焦慮。

即使戴上口罩，他每次出街食飯仍會用遮瑕膏，感覺化妝後才有自信。幸好得到家人、女朋友和朋友支持，令他開始看開，亦沒有再化妝。如今口罩令取消，他也會勇於面對，不再擔心別人的目光，「我仍然都會羨慕皮膚好嘅人，但我已經放低咗，至少而家我可以笑住咁講：『Michael Jackson都有呢個病』。」獲得網民一面倒支持。

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責任編輯︰王明芳