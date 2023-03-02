【吃貨橫掃曼谷】跟高海寧買泰國頂級榴槤　盤點曼谷米芝蓮平民美食【內附詳情】

▲ 《吃貨橫掃曼谷》介紹不同景點。

由「女神」高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（前名：陳聖瑜）跟曾獲封「少年食神」的林澄光（Michael）主持的《吃貨橫掃曼谷》，節目中穿梭曼谷大街小巷，發掘米芝蓮級數平民美食、打卡景點，如早已馳名的曼谷炭火女王，令久未出遊曼谷的觀眾心思思想即刻出發，放肆地大快朵頤。

喬德夜市

在《吃貨橫掃曼谷》其中一集，Michael帶三位女神出曼谷近期人氣大熱的喬德夜市（Jodd Fairs），這是近期曼谷的夜遊焦點。原是已結業的火車夜市拉差達，經營著後來移師到 Rama區，以全新名字和面貌重新展現。

熱鬧非常的喬德夜市，美食自是最大賣點，如在節目中出現的火山排骨，單看排場已極為吸引，難怪令女主持食到不顧儀態。其他還有水果西施、西瓜冰柏芝都不容錯過。

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地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310

交通：MRT 帕藍9站（Phra Ram 9）2號出口

唐人街粿汁

另一集中，Michael帶主持踏入唐人街Yaowarat一間停業戲院門口的熟食檔搵食，大力推介檔主生招牌胡椒豬肚粿汁。這間戲院以前仍在營運時，樓下熟食檔十分熱鬧，甚至觀眾會看戲途中都落來吃碗麵再上去看戲。

雖然戲院已停開，但食店照舊營業，並把檯椅搬入之前戲院的大堂，牆上的昔日電影海報仍未除下，邊食檔主秘製粿汁及脆口燒肉，邊感受舊戲院氣氛，人均消費約600銖（約138港元），十分爽。

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地址：408 Yaowarat Rd, Chakrawat Chakaphat,Bangkok 10100

地鐵：MRT Hua Lamphong（華藍篷站）

最新影片：龔嘉欣專訪

柯多哥街市食榴槤

女神高海寧愛找素，節目中除搜羅多間精緻素菜，亦貼地地去到港人最愛的翟道翟，在柯多哥市場（Or Tor Kor Market）掃街，這個號稱泰國最乾淨的街市，既有熟食區品嘗海鮮、肉類等，乾貨區亦有不少好選擇。

原來高海寧十分喜歡榴槤，自言小時候被母親影響而愛上這種生果，她在節目中試勻多間榴槤舖，食得津津有味。

▲ 高Ling食得幾滋味。

地址：翟道翟周末市場對面

交通：地鐵Kamphaeng Phet 站 3 號出口步行2兩分鐘

雲瑞興海南雞飯

去泰國，不能不食泰式的海南雞飯，十分熟踏的Michael，便帶拍檔彭慧中和陳星妤去有90年歷史於石龍軍路站的雲瑞興海南雞飯，就近BTS的這間老店，據指是全泰第一間賣海南雞飯的食店，故十分馳名，營業時間平日由下午5點至翌日下午一時，最合夜鬼宵夜。海雞南飯價錢由40銖至80銖（約港幣9-18元），視乎跟飯配搭，十分實惠。

▲ 雲瑞興海南雞飯

地址： 1739 Charoen Krung Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120

交通：BTS的Saphan Taksin站步行約十分鐘

船麵一條街

講到方便，就近BTS勝利紀念碑站的「船麵一條街」，亦是吃貨必遊。靠近河邊的船麵街，當中有多間船麵店，任君選擇，價錢僅約12-13泰銖（約港幣2.9），平到喊。

地址：Ratchawithi Rd, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400

交通：BTS Victory Monument站4號出口