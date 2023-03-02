【育兒心得】男生排球無法連開5球過網體育科肥佬 分數這個壞蛋摧毁了天才

「哇！你第一次整就可以調到咁靚嘅顏色，你真係好有天份！」我由衷地盛讚這位第一次接觸酒精畫的腼腆男生，我只不過很簡單的示範，然後讓年青人隨意發揮，於是，他非常專注地調色，很有興趣地完成一張又一張的畫作，每張都相當漂亮。

他有點不好意思的回答：「我邊有天份呢！我唔得㗎！我都唔鍾意藝術，我畫啲嘢好核突㗎！」

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我明明見他很投入，好enjoy咁，於是再問：「唔係喎，我見你好有心機喎，你唔鍾意咩？究竟幾時同邊個話你畫嘢核突呢？」

「我細個美術好低分、唔合格嗰種……….」男生低下頭說，彷彿回到當年見到那個紅筆分數。

原來又是「分數」這個壞蛋，不知摧毁了多少個天才！

我時常認為術科及宗教科可以評估，但不應該評分和有合格與不合格的分野，除非學生們巳經夠成熟選擇成為學習的科目。

藝術是很主觀，很難評分，況且學生們應該先學習欣賞及享受藝術，如果我們只顧技巧，停留在那種不可以畫出界、跟住個圖照抄的視藝（想當年我就是因為用漿糊貼那些扮提子的厠紙貼到出哂界同埋有好多漿糊手指印而美術不合格），我們便會失去了很多藝術家。

體育更加不應計分，每個人的體能都不同，如果要比grade實在太不公平。記得中學時期，有位不喜歡運動的同學要面對體育考試而很努力練習排球，並要連開5球過網才可合格，無奈地運動真的需要點天份，他最後都是不合格，成為成績表上唯一的紅字，看見他灰心的樣子我也有點難過。

其實到至今仍不能明白為何要打排球過網來証明體育合格？我的同學明知自己唔掂，但仍然努力嘗試練習，已經很有體育精神，對我來說，他合格得很！

對於體育科，我還有一件很不明白的事情。我認識好些體育非常標青的香港孩子，卻因為普通學科成績不好，便不能入讀專修體育的學校。我很不明為何就算體育分數高、卻不能讀體育？難道普通科分數扼殺了發展體育天份的機會嗎？

而最令我費解還是宗教科。我是基督信徒，亦很熟悉聖經，我從來沒有在聖經中找到半句經文說要信徒考試，並且根據你熟悉聖經的程度而給你評分。我認識的上帝從來不會這樣看待信徒，非信徒更加不該，考聖經不會令你真正認識神，只會令你更加抗拒。

「分數」是「興趣」的殺手，「分數」也埋葬了許多天賦，唯有放下「分數」這副有色眼鏡，才會看清楚，原來每一個孩子都有他的天才，教育便不會那麼狹窄了。

文章獲「我家孩子不上幼稚園 - GoKids」授權轉載

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