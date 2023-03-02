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【撤口罩令】取消首日K11 MUSEA銷售額增1.5倍　料下半年進一步上升

社會 12:17 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

撤銷口罩令首日K11 MUSEA銷售額增1.5倍，商場預料下半年呈V形反彈。（K11 MUSEA提供）

口罩令昨天（1日）起取消，K11 MUSEA推出「解放式消費」，首日銷售按年增逾1.5倍，人流上升逾1.2倍。為與市民及旅客同樂，K11 MUSEA本月將呈獻年度藝術盛事Art Karnival，並推出「OURMUSE」全方位消費獎賞，預計3月份的人流及銷售額將進一步顯著上升，下半年K11零售會出現V形反彈。

K11 MUSEA指出，將於3月10至24日推出消費優惠，涉及超過180個不同種類商戶，單一消費滿2,000港元，即可賺取額外8倍K Dollar；購買珠寶鐘錶及科技產品，則可賺取額外3倍K Dollar，並獲贈價值1,000港元指定商戶購物及餐飲電子禮劵。

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商場同時將再度舉辦年度藝術盛事Art Karnival，包括於3月20日至5月14日設塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」，展出30多位殿堂級藝術家共100多件跨年代、風格及地域的作品，預計將吸引大批人流，並在商場內消費。

K11 MUSEA表示，於過去3年「疫」市下表現優異，去年12月錄得開業以來單月最佳銷售額。踏入2023年，商場整體銷售額持續向好。展望未來一年，隨着社會全面復常，無論市民及旅客消費力均會持續上升，加上具號召力的文藝活動和新租戶陸續登場，預計下半年K11零售額會出現V形反彈。

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責任編輯：陳麗娜

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