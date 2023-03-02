【香港小姐】徐子珊神隱4年近況曝光　低胸打扮獲讚：年少不知子珊好

▲ 神隱徐子珊近況曝光！

現年43歲的徐子珊於3年前宣布淡出娛樂圈，賣車賣樓套現赴外地生活。早前，網民於倫敦「野生捕獲」神隱子珊，更讚她真人又高又靚。

事因近日有網粉絲以「Katetsui_」之名於小紅書開設帳戶，當中分享了兩張徐子珊的近照，養尊處優的她狀態很好，更添一份女人味，難怪有網友笑道：「年少不知子珊好」

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相片中徐子珊以低胸上衣示人，剪了留海髮型的她氣色超好。

至於另一張相是徐子珊與髮型師的合照，照片攝於去年4月，只見43歲的徐子珊保養得宜，完全零走樣。

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創立個人珠寶品牌

徐子珊於2015年離巢大台，為自我增值她前往修讀珠寶設計，同年更跟某珠寶品牌合作推出「Rabbit-duck Illusion」系列。

及至2017年，她投資7位數字創立自家品牌Kate Tsui，親自設計幾十款珠寶首飾，其品牌共有五個系列。

神隱3年的徐子珊對珠寶設計依然充滿熱誠，原來於2021年，她跟某水晶能量師合作推出「Rabbit-duck Illusion」系列首飾，當中靈感是來自一位德國哲學家，玩弄視覺錯覺，從不同的角度講述不同的故事，每件首飾均是徐子珊手工製作。

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賣樓套現息影

其實去年3月，過著神隱生活的徐子珊，為馬來西亞一個慈善活動激罕露面，拍片於網上作出呼籲，4月她罕有現身慈善籌款晚宴，身形沒有走樣，依然星味十足。

徐子珊於2004年參選港姐奪得冠軍而入行，隨即獲TVB力捧，主演過多部劇集和電影，成為當家花旦之一。

2019年徐子珊宣佈赴歐洲讀心理學博士課程，正式淡出娛樂圈，而她於TVB最後一套電視劇為《守護神之保險調查》。

自從子珊宣布息影後，她連Facebook及IG帳號也取消，最後一次更新微博已經是2019年6月，亦未有再出席公開活動。當時有指她賣車賣樓套現，離港到外國留學，報導指她將貝沙灣單位放售，曾叫價約2,600萬元。

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