【欺詐佣金】涉誇大妻子收入投保騙佣金　保險代理偕妻被控欺詐保釋候訊

▲ 涉誇大妻子收入投保騙佣金，保險代理偕妻被控欺詐保釋候訊。（資料圖片）

37歲保險代理涉誇大其妻月入，向任職的保險公司投保，藉以欺詐公司批核保單並發放佣金及奬金。2人早前被廉署落案起訴欺詐罪，今（2日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至4月27日再訊，被告准以1萬元保釋。

兩名被告，分別是邱紹基（37歲），案發時為中國太平人壽保險有限公司保險代理，以及周嘉瑩（37歲），案發時為L’occitane (Far East) Limited 店長，同被控1項欺詐罪，控罪指兩人於2019年2月13日至3月18日期間，在香港向中國太平人壽保險（香港）有限公司偽稱周為 L’occitane 的銷售經理，月入10萬元，並意圖詐騙而誘使太平人壽批核保單，兩名被告從中獲得利益，或有相當程度的可能性令太平人壽蒙受不利。

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被告暫時毋須答辯，辯方申請押後索取文件及給予法律意見，被告准以1萬元保釋，其間不得離港、須交出旅遊證件及不得騷擾控方證人。

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記者：陳曉欣