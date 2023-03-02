【撤口罩令】港媽訓示小學兒子勿除口罩　校長籲家長別自以為教法最啱

▲ 梁麗美校長認為，父母可以利用解除口罩令這個契機，教導孩子自理和判斷。

三月一日是一個月的開始，也是香港實施解除口罩令的第一天。各傳媒均有報道市面的情況，大部分市民都有佩戴口罩，亦有人將口罩拉在下頷，說在人多擠逼的地方才把它拉上。傳媒亦特別關注學生的情況，有報道指沒有戴口罩的小學生在學校門口看見同學和老師都戴了口罩，竟然不敢進入校門！學校亦會密切留意學生的情緒和教導他們適應除下口罩的生活。剛巧三月一天我在電梯大堂聽見了一對母子的對話，想和大家分享父母可以怎樣利用解除口罩令這個契機教導孩子自理和判斷。

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那天下午四時許，一位媽媽拖着年約七、八歲的小朋友在大廈大堂等候電梯，相信她必是接孩子放學。聽見媽媽頗為緊張地對孩子說︰「你今天有沒有除下口罩？」孩子望一望媽媽，還未開腔回答，媽媽即訓示︰「記住，除了吃東西，任何時間也不要脫下口罩，學校病菌多，剛才又報道說一間幼稚園爆發流感……」電梯到了，眾人魚貫進入電梯，媽媽沒有再說話。我望一望孩子，一副無奈的表情。媽媽根本沒有聆聽小朋友，就一面倒的以她認為最適當的方法教導他。試想想孩子會學到什麼呢？

孩子過了三年「在臉上穿衣服」的日子，已成為習慣，要讓他們適應不戴口罩，重過正常的學習及社交生活，必須家校合作，才可以得到好的果效。個人認為讓孩子養成自理及注意個人衛生的習慣尤為重要，特別是保持手部清潔，勿用手抺擦眼睛和鼻子等常識，老師當然會教導小朋友，但在家中亦需要持之以恆地去實踐。口罩是用來保護自己及他人的，什麼時候應該佩戴，怎樣才是適當的佩戴方法，老師必會教導，家長也需配合學校，好好利用這個契機培養孩子的自理及判斷能力。

每位家長都愛自己的孩子，亦是孩子的終身導師，衷心希望家長們能夠與學校攜手，讓孩子健康快樂地成長。

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