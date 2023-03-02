  • 23°C
香港時間 : 2023302日 (週四) 15:32
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚

保健美顏 14:40 2023/03/02

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

大胃王胖成油膩大叔，減肥驚變「骨感辣妹」獲讚。

内地興起大批吃播網紅，常在鏡頭前暴飲暴食的大胃王中不乏「重量級」體型。其中一名頗有人氣的大胃王近日現身朋友婚禮，一甩過去的肥胖形象，變身「骨感辣妹」震驚一衆網民。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】攝過量雌激素增患癌風險　16款不含雌激素雞翼名單

現年33歲的吃播網紅「浪胃仙」自2018年開始經營頻道，至今已有逾千萬名粉絲追蹤。由於打扮中性且留長髮，一直被認為是女生，後來被前老闆爆料是男性，且在校時顔值不低，一度引起話題。不過，由於他食量驚人，曾試過從中午12點一直暴食吃肉到凌晨2點，常年的暴食習慣也讓他的身型變成了胖胖的「油膩大叔」。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

突減肥變「骨感辣妹」

「浪胃仙」在變胖後，近年開始重視形象，男扮女裝之餘還帶妝上鏡。近日，他更精心打扮出席朋友婚禮，驚呆在場群衆。從微博流出影片可見，「浪胃仙」瘦了一整圈，留一頭飄逸長捲髮，身穿連身黑色褲裝及高跟鞋，化上精緻妝容，變成女人味十足的骨感辣妹，完全看不出他曾經的油膩大叔模樣。

網民盛讚

「浪胃仙」的180度大轉變造成熱話，不少網民對他瘦身後的巨大變化感到震驚，紛紛稱讚「很勵志」、「好美」、「完全認不出」。而當事人也在抖音發佈瘦身後的影片，表示「更喜歡現在的自己」。至於跨越性別造成的議論，他鼓勵觀衆「要愛内心最真實的自己」，獲網民支持。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
11:29 2023/02/22
【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰　靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】
23:01 2023/02/23
【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰　靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】
【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩
17:35 2023/02/24
【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩

你可能感興趣

【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
11:29 2023/02/22
【明星減肥】71歲鄭則仕清減不少巨腩消失　Kent哥靠愛妻成功減磅？
【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰　靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】
23:01 2023/02/23
【大馬女神】林明禎狂扭22吋蛇腰　靠5招秘訣維持「娜美」身段【多圖】
【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩
17:35 2023/02/24
【減肥大作戰】内臟脂肪高可致糖尿病高血壓　營養師教用2招減脂收肚腩
網絡熱話 減肥 肥胖 網紅 抖音

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
10:25 2023/03/01
【蔡天鳳碎屍案】Abby隱藏帖文於遇害後「重見天日」　網民：細思極恐
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
12:36 2023/02/28
【癌症殺手】12歲男童一吃就嘔確診血癌　校方驚訝：已是同班第3人罹癌
【山窮水盡】張致恒落泊三餐不繼　 雯雯爆兒子無錢搭車返學要請假
19:11 2023/03/01
【山窮水盡】張致恒落泊三餐不繼　 雯雯爆兒子無錢搭車返學要請假