【減肥大作戰】大胃王胖成油膩大叔　減肥驚變「骨感辣妹」獲讚

▲ 大胃王胖成油膩大叔，減肥驚變「骨感辣妹」獲讚。

内地興起大批吃播網紅，常在鏡頭前暴飲暴食的大胃王中不乏「重量級」體型。其中一名頗有人氣的大胃王近日現身朋友婚禮，一甩過去的肥胖形象，變身「骨感辣妹」震驚一衆網民。

最新影片：

現年33歲的吃播網紅「浪胃仙」自2018年開始經營頻道，至今已有逾千萬名粉絲追蹤。由於打扮中性且留長髮，一直被認為是女生，後來被前老闆爆料是男性，且在校時顔值不低，一度引起話題。不過，由於他食量驚人，曾試過從中午12點一直暴食吃肉到凌晨2點，常年的暴食習慣也讓他的身型變成了胖胖的「油膩大叔」。

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突減肥變「骨感辣妹」

「浪胃仙」在變胖後，近年開始重視形象，男扮女裝之餘還帶妝上鏡。近日，他更精心打扮出席朋友婚禮，驚呆在場群衆。從微博流出影片可見，「浪胃仙」瘦了一整圈，留一頭飄逸長捲髮，身穿連身黑色褲裝及高跟鞋，化上精緻妝容，變成女人味十足的骨感辣妹，完全看不出他曾經的油膩大叔模樣。

網民盛讚

「浪胃仙」的180度大轉變造成熱話，不少網民對他瘦身後的巨大變化感到震驚，紛紛稱讚「很勵志」、「好美」、「完全認不出」。而當事人也在抖音發佈瘦身後的影片，表示「更喜歡現在的自己」。至於跨越性別造成的議論，他鼓勵觀衆「要愛内心最真實的自己」，獲網民支持。

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責任編輯：羅嘉欣