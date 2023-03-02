【News新聞女王】佘詩曼回巢拍劇感覺像回家　馬國明透露靚湯負責搞婚禮【有片】

▲ 全城期待阿佘嘅新劇！

視后佘詩曼（阿佘）將接拍由鍾樹佳監製的新劇《News新聞女王》，劇中一眾演員馬國明﹑李施嬅﹑高海寜﹑何依婷以及林正峰一起進行圍讀。

當中見阿佘在主播台前氣場十足，難怪馬明都大讚她最有壓台感。

【News新聞女王】佘詩曼回TVB拍劇竟被考起？ 阿佘獲監製承諾：唔會捱殘

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阿佘從返娘家拍戲感開心

阿佘與馬明接受《娛樂新聞台》訪問，多年沒有回TVB拍劇的她感到十分開心：「好特別，好似返咗屋企咁。」

馬明指與阿佘每次合作都很享受，而阿佘立即反駁：「今次唔會，因為我哋係成日鬧交，我哋今次係敵對。」

▲ 阿佘從返TVB拍劇感開心。

馬明透露靚湯負責搞婚禮

至於早前馬明求婚成功，提到婚禮的進展時，他透露最主要是未婚妻湯洛雯主力籌備：「其實主要都係阿湯搞，男仔通常好少畀意見。」當被問到是否負責付錢，馬明笑說：「係呀，係呀，係呀。」非常搞笑。

其實阿佘早前出席活動時大讚今次劇本很好，角色很有發揮，加上飾演女主播的她在劇中有不少報新聞的場口，跟平時演戲方式不同，是一大挑戰。

她稱：「平時演戲不可望鏡頭，今次要望鏡頭，要自然地望住鏡頭報新聞，看似無表情，但其實又有，這些很困難，要練習一下。」

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