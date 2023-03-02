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【明星豪宅】黃聖依一家住宮廷式豪宅　楊子揭巨型飯桌夠坐三代人

娛樂 16:10 2023/03/02

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

黃聖依、楊子一家住3層樓高的的豪宅。

現年40歲的內地女星黃聖依，在2007年與億萬富豪老公楊子結婚，現時育有兩子，成為一名幸福的闊太。

黃聖依跟長子安迪參加《媽媽是超人3》，她擔心被指炫富而故意臨時低調一點，於是買了間約3200呎的「蝸居」作拍攝用途。

在現實，他們一家是住在7500呎、樓高３層的豪宅，楊子在近日更邀請網紅到其家參觀，令豪宅的內部進一步曝光。

婆媳關係︱結婚14年未試過與奶奶獨處　黃聖依自爆豪門夫家有106人︰斟水斟到手軟

豪宅極具氣派

楊子帶網紅參觀其位於河北省的豪宅，家門口已大得相當誇張、像酒店般，而客廳更相當闊落，似是大如一個籃球場，令人嘩然。而豪宅內又有宮廷式的旋轉樓梯、大型遊戲室、私人滑雪場，簡直是帝皇式的享受。

網紅看到客廳時也不禁「嘩」了一聲，客廳內以中式家具為主，並有不少古董擺設，氣派十足。

至於在飯廳的部份，天花掛有水晶吊燈、中間擺放著一張大型圓桌，可容納30人入席。楊子說：「其實這個桌子只能到第三代。」

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楊子身家過10億

楊子為中國巨力集團副董事長兼執行總裁，有指楊子個人身家超過10億，其家世顯赫，家族身家及資產超過百億元。據稱，巨力集團涉獵業務眾多，包括房地產、金融投資、影視等。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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