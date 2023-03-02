【日本旅遊】星野首間機場酒店進駐大阪　鄰近Outlet設浴場及觀景餐廳【內附連結】

▲ 酒店共有8種房型、700間客房，包括大床、雙床及可容納4人的和洋室。（相片來源：酒店提供）

星野集團首間機場酒店「OMO 關西機場 by 星野集團」將於3月20日正式開幕，即日起開放預約。酒店距離關西機場車程10分鐘，距離「臨空城車站」徒步1分鐘，前往機場或Rinku Premium Outlets極為方便。

酒店共有8種房型、700間客房，包括獨自旅行或出差的單人大床房、讓一家大小入住的和洋室，以及可以在愛犬陪伴下入住的寵物友善房，面積由190呎起。

酒店2樓有與車站相連的通道，大堂設有OMO系列著重的公共空間OMO Base，可見GO-KINJO周邊地圖和工作空間，室內設計以飛機及機場作為靈感。一樓的停車場和機場巴士站，休息室也採用了以飛機的窗戶和椅子為造型的設計。

▲ OMO 關西機場 by 星野集團大堂設計以飛機引擎和機上座席為靈感，服務台更有迎接旅客的原創飛機。（相片來源：酒店提供）

酒店更設有大浴場，內湯區設有三溫暖和水風呂，半露天風呂的牆壁上投影著能體驗日本四季與文化的圖像，旅客能泡湯療癒舟車勞頓。位於21樓的餐廳酒吧視野開闊，可眺望碧海藍天美景，更提供獨特的「快速全自助餐」，也提供外賣服務方便旅客，推介菜式有即叫即做的大阪燒。

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OMO 關西機場 by 星野集團

地址：大阪府泉佐野市臨空往來北 1-833

交通：南海電鐵或JR「臨空城站」徒步約1分鐘

房價：1泊1室16,000日圓起（約921港元）

記者：張頌婷